Yuvacık’a Arap turistlerden yoğun ilgi -2 (DRONE-ARŞİV)

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık, Arap turistlerin akınına uğruyor.

Başiskele'de bulunan yaklaşık 200 rakımlı Yuvacık bölgesi, doğa güzelliği ve bitki örtüsü nedeniyle Arap turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. İstanbul, Bursa, Yalova gibi şehirlere yakın bulunmasından dolayı çevre illerden gelen yerli turist tarafından ilgi gören Yuvacık, son dönemlerde Kuveyt, Bahreyn ve Katar başta olmak üzere birçok Arap ülkesinden turiste de ev sahipliği yapıyor. Yılın dört mevsiminde de trekking, kamp gibi farklı etkinliklerin yapılabilmesinden dolayı turistler tarafından ilgi gördüğünü söyleyen işletme sahibi Hüseyin Eraslan, "Buraya çevre illerden ve farklı ülkelerden yerli ve yabancı turistler gelerek tatil yapıyor. Son dönemlerde Kuveyt, Bahreyn ve Katar başta olmak üzere birçok Arap ülkesinden turistler buraya gelerek tatillerini burada geçiriyor" dedi.

'BİZ CENNETE Mİ GELDİK DİYE SORUYORLAR'

Bölgeyi ziyaret eden Arap turistlerin, doğal güzelliklere karşı çok olumlu tepkiler verdiklerini söyleyen Hüseyin Eraslan, "Arap turistlerin bulundukları ülkelerin coğrafi özelliklerine bakarsak bulundukları yerlerde ciddi şekilde yeşillik oranı ve oksijen oranı çok az. Geldiklerinde buradaki doğa güzelliğiyle o kadar fazla etkileşim sağlıyorlar ki ‘Bazıları biz cennete mi geldik?’ diye soruyor. Buranın doğasından çok etkileniyorlar ve fiyatlar da çok uygun. Arap turistlerin para birimine göre buradaki fiyatlar çok uygun geliyor, özellikle Kuveytliler bunu çok iyi değerlendiriyorlar. Gayrimenkul sahibi olmak isteyenler var, bu doğayı çok iyi kullanıyorlar, yemeklerimizi de çok beğeniyorlar. Hizmet sektöründe Türkiye olarak çok iyi bir durumdayız. Açık büfe kahvaltılar olsun, yemeklerimiz olsun çok ilgi görüyor" diye konuştu.