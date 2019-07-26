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Yuvadan düşen yavru karga için itfaiye seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 20:07 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince tekrar yerine konuldu.

Yuvadan düşen yavru karga için itfaiye seferber oldu

Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince tekrar yerine konuldu.
Mimar Sinan Mahallesi Yol İşleri Siteleri önündeki ağaçta bulunan yavru karga, yuvasından sokağa düştü. Yavrunun düştüğünü gören mahalle sakinleri yavru kargaya su vererek besledi. Kargayı kendi imkanlarıyla yuvaya koyamayan mahalle sakinleri durumu Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen yavru kargayı alarak tekrar yuvasına koydu. İtfaiye ekiplerinin kargayı yuvasına koyduğu sırada anne karganın itfaiye ekiplerinin çalışmasını izlediği görüldü.
Mahalle sakinlerinden Şemsettin Yıldırım, "Mahallemizin çocukları sokakta bir karga yavrusu olduğunu söylediler. Kargaya su verdik. Fakat annesi sürekli çatıda bağırıyordu. Kendi çabalarımızla yuvasına koyamayacağımızı anlayınca itfaiyeyi aradık. Sağ olsunlar itfaiye geldi, kargayı yuvasına koydu" dedi.

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Yuvadan düşen yavru karga için itfaiye seferber oldu

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