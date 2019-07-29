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Yuvaları su altında kaldı, carettalar telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde iddiaya göre bir akaryakıt şirketinin boru hattı için dere yatağına müdahale etmesi nedeniyle suyun akış yönü değişince, su altında kalan yuvalarda çok sayıda caretta caretta yavrusu ve yumurta telef oldu.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde iddiaya göre bir akaryakıt şirketinin boru hattı için dere yatağına müdahale etmesi nedeniyle suyun akış yönü değişince, su altında kalan yuvalarda çok sayıda caretta caretta yavrusu ve yumurta telef oldu. Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta kaplumbağalarının Türkiye'deki yumurtlama alanlarından biri olan Alanya'da çok sayıda yavru ve yumurta telef oldu. İddiaya göre, Yeşilöz Mahallesi'ndeki derenin denize döküldüğü noktada bir akaryakıt şirketinin boru hattı için yaptığı çalışma nedeniyle suyun yönü değişti ve bölgedeki caretta caretta yuvaları su altında kaldı. Hem dereden gelen hem de deniz dalgalarının içe vurması sonrası su basan yuvalarda yüzlerce yumurta ve yumurtadan çıkan çok sayıda caretta caretta denize ulaşamadan telef oldu. 'HİÇBİR YUVAYI KURTARAMADIK' Bölge sakinlerinden Güldane Şahin, 13 yıldır caretta caretta yuvalarını gönüllü koruduğunu belirterek, "Bozulmuş olan yuvalarımızdan birini daha açtık. İçerisinde görüldüğü gibi çok sayıda ölü yavru ve bozulmuş yumurtalar var. Çok üzgünüm. Burası Yeşilöz Deresi'nin aktığı yer ama biliyorsunuz ki buradaki akaryakıt şirketinin deniz içinde dolum tesisi var. Bu dolum tesisinden 8 kilometrelik dereden geçen borularla depolama sistemine yakıt aktarıyorlar. Derenin ve denizin birleştiği yerde dalgalar oluştuğu için borular defalarca kırıldı. Bunun üzerine boruları sabitlemek için beton büzler koydular. Büzler ise derenin akışını değiştirdi. Derenin akışı değişince caretta carettaların yuvalarına zarar verdi. Ben çevre gönüllüsüyüm. Bu yuvalardan 9 tanesi yumurtalıydı. Bu 9 yumurtalı yuvamız, maalesef bir hafta boyunca dalgalardan dolayı suya maruz kaldı. Hiçbir yuvayı kurtaramadık çünkü 7 gün boyunca dalgalar devam etti. Çok üzgünüm" dedi. 'YUVALAR YOK OLMUŞ' Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan ise derenin sahile dökülen noktada yönünün değiştirilmesi sonucu caretta caretta yuvalarının su altında kaldığını düşündüklerini söyledi. Dolum tesislerinden depolama tesisine doğru giden yaklaşık 8 kilometrelik boru hattının dere kısmından geçen bölümünün değiştirildiğini belirten Kayhan, "Bunun sonucunda da dere yatağının denize dökülen bölümünün yönü değişiyor. Bu yönünün değişmesi sonucu caretta caretta yuvaları hem deniz dalgaları hem de dere suyunun altında kalıyor. Su altında kalan yuvalar da çürüyor. Yuvalar yok olmuş durumda" diye konuştu.

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