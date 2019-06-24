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Yuvalarından düşen leylek yavrularına şefkat eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 13:09 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Mertekli köyünde aydınlatma direğindeki yuvalarından düşen 3 leylek yavrusuna bir vatandaş sahip çıktı - Vatandaş tarafından bakımları yapılan kuşlar, elektrik arıza ekiplerince vinç yardımıyla yeniden yuvalarına konuldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Mertekli köyünde bir vatandaşın bulduğu 3 leylek yavrusu, düştükleri aydınlatma direğindeki yuvalarına, elektrik arıza ekiplerince vinç yardımıyla konuldu.

Mertekli köyünde 15 yıldır düzenli olarak aydınlatma direğindeki yuvalarına gelen leyleklerin 3 yavrusu, buradan düşerek yaralandı.

Leylek yavrularını gören Mehmet Fırat, bakımını yapıp bir süre beslediği kuşların tekrar yuvalarına yerleştirilmesi için Aras Elektrik Dağıtım AŞ görevlilerinden yardım istedi.

Köye gelen görevliler, vinç yardımıyla yavruları yuvalarına bıraktı.

Mehmet Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "köyün simgesi" haline gelen leylekleri çok sevdiklerini söyledi.

Leyleklerin her sene ilkbaharda köye gelip sonbaharda gittiğini anlatan Fırat, "Leylekler 2004'ten beri düzenli şekilde evimizin önünde bulunan elektrik direğindeki yuvalarına geliyor, onlara çok alıştık." dedi.

Yaralarını temizlediği leylekleri ekmekle beslediğini anlatan Fırat, yavru leyleklerin, doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürebilmesi için tekrar yuvalarına bırakıldığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ARAS EDAŞ Erzincan köylü leylek

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