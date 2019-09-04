Yuvalı Deresi'nde kimyasala rastlanmadı, araştırma sürüyor -1

Ali Can ZERAY/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinden geçen Yuvalı Deresi'nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili yapılan ilk incelemede kimyasal atığa rastlanmadı. Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, "Çıkan sonuçlara baktık, sanayi atığı ve çevreyi kirleten bir etken yok. Birileri balık tutmak için balık otu kullanmış şeklinde bilgiler alıyoruz. Deremizde fabrika atığı yok, olsa belli olur. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden dün tekrar geldiler ve numune aldılar, konunun takipçisiyiz" dedi. Trakya'da kirliliğiyle gündemde bulunan Ergene Nehri'ne akan ve halk arasında Kuleli olarak adlandırılan Büyükkarıştıran Beldesi'nden geçen Yuvalı Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Kırklareli'nin Yıldız Dağları'ndan doğan, geçtiği bölgelerde çiftçilerin hayvanlarına su içirip, tarım alanlarını suladığı ve balık tuttuğu deredeki balıkların ölümleri halk arasında endişe yarattı. Olası bir kimyasal atık durumuna karşı jandarma ekipleri dere ve çevresinde inceleme yaptı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sudan, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise ölü balıklardan numuneler alarak, incelemeye gönderdi. Yapılan ilk incelemede balık ölümlerine kimyasal atığın neden olmadığı belirlendi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, dün sudan tekrar numune alarak aldı. Derenin geçtiği Tekirdağ'da da Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri numune aldı. 'DEREMİZDE FABRİKA ATIĞI YOK' Büyükkarıştıran Beldesi Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, balık ölümlerinin kimyasal atıktan kaynaklanmadığını söyledi. Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin sudan numune alıp yaptığı incelemede, fabrika atığına rastlanmadığını belirten Çamlıca, "Yetkili kişilerin bilgileri var, bunlar tamamen spekülasyon burada bir şeyler olmuş. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen yetkili arkadaşlar burada tahlil yaptılar fakat herhangi bir şey çıkmadı. Çıkan sonuçlara baktık bir sanayi atığı ve çevreyi kirleten bir etken yok. Birileri balıkları tutmak için balık otu kullanmış şeklinde bilgiler alıyoruz. Kulağımıza böyle bilgiler geliyor. Deremizde fabrika atığı yok, olsa belli olur. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden dün tekrar geldiler ve numune aldılar bizde bu konunun takipçisiyiz" dedi.