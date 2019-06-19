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Yuvalı köyündeki felaketi vatandaşlar görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 12:50 | Son Güncelleme

Kayseri’de dün etkili olan yoğun yağış sonrasında Yuvalı köyünde yaşanan sel felaketi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.Dün öğleden sonra etkili olan yağmurlu hava şehrin büyük bölümünde hayatı olumsuz etkiledi.

Yuvalı köyündeki felaketi vatandaşlar görüntüledi

Kayseri’de dün etkili olan yoğun yağış sonrasında Yuvalı köyünde yaşanan sel felaketi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Dün öğleden sonra etkili olan yağmurlu hava şehrin büyük bölümünde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış sonrasında ise Kocasinan ilçesine bağlı Yuvalı köyünde sel felaketi yaşandı. Yaşanan felaketi vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi. Dere yatağındaki görüntüleri kayda alan vatandaşlar, "Rabbim afatından esirge ya Rabbi" diyerek korkularını dile getirmeye çalıştı.
Su taşkınları nedeniyle köy yolu da ulaşıma kapandı. O anlar yine vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı.

Yuvalı köyündeki felaketi vatandaşlar görüntüledi

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