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Yuvamdaki Düşman dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ | 08.01.2018 23:55 | Son Güncelleme 6 saat önce

Show TV’nin yeni dizisi Yuvamdaki Düşman'ın 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yuvamdaki Düşman dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Yapımını Düş Gezginleri’nin üstlendiği, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu Yuvamdaki Düşman; Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan başta olmak üzere Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiriyor. Ayrıca Pelin Karahan ve Çağdaş Onur Öztürk’ün sürpriz isimler olarak yer aldığı Yuvamdaki Düşman psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle izleyiciyi ekrana bağlayacak.

“HAYATIMI ALDINIZ! ŞİMDİ SIRA BENDE!”
Yuvamdaki Düşman’ın yayınlanan ilk tanıtımı entrika dolu hikayesiyle merak uyandırmıştı. Yuvamdaki Düşman yayınlanan ikinci tanıtımıyla da büyük ses
getireceğinin sinyallerini verdi. Yasemin’in (Aslı Tandoğan) kendisine destek olan eşi Murat’a (Pamir Pekin), “Bir daha hiç gülemeyecekmişim gibi geliyor. İyi ki sen
varsın!” sözleri dikkat çekerken, Olcay’ın (Nebahat Çehre) aile içerisindeki hakimiyeti öne çıkıyor.

Yasemin, “Bu kız çok içime sindi aşkım. Yeni bakıcımız Ceren!” sözleriyle Ceren’i (Ece Çeşmioğlu), Murat’la tanıştırıyor. Ceren’in gelişinin yaklaşan fırtınanın habercisi olduğunun derinden hissedildiği tanıtımda, Ceren’in neler yapacağı merakla bekleniyor. Yasemin’in yaşadığı kötü günler dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor.

Yuvamdaki Düşman’da çocukluğundan beri özendiği, hayallerini kurduğu ve uğruna her şeyi göze aldığı hayata ulaşmaya bir adım kala tüm elde ettiklerini kaybeden genç bir kadının ve bu kadının hayatını yeniden kurmak için gözünü diktiği varlıklı ve mutlu bir ailenin hikayesi anlatılıyor. Genç kadın yeni bebek sahibi olmuş bu aileye
bakıcı olarak girip gizli planını uygulamaya koyunca neler olacak?

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