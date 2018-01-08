Yuvamdaki Düşman dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Yapımını Düş Gezginleri’nin üstlendiği, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu Yuvamdaki Düşman; Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan başta olmak üzere Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiriyor. Ayrıca Pelin Karahan ve Çağdaş Onur Öztürk’ün sürpriz isimler olarak yer aldığı Yuvamdaki Düşman psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle izleyiciyi ekrana bağlayacak.

“HAYATIMI ALDINIZ! ŞİMDİ SIRA BENDE!”

Yuvamdaki Düşman’ın yayınlanan ilk tanıtımı entrika dolu hikayesiyle merak uyandırmıştı. Yuvamdaki Düşman yayınlanan ikinci tanıtımıyla da büyük ses

getireceğinin sinyallerini verdi. Yasemin’in (Aslı Tandoğan) kendisine destek olan eşi Murat’a (Pamir Pekin), “Bir daha hiç gülemeyecekmişim gibi geliyor. İyi ki sen

varsın!” sözleri dikkat çekerken, Olcay’ın (Nebahat Çehre) aile içerisindeki hakimiyeti öne çıkıyor.