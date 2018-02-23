Yuvamdaki Düşman dizisi de reytinglere yenik düştü!

Yapımcılığını Düş Gezginleri’nin üstlendiği, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar’ın oturduğu, kadrosunda Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin ve Aslı Tandoğan'ın yer aldığı dizi reytinglere yenildi.

Yuvamdaki Düşman, Perşembe akşamı yayınlanacak olan 6. bölümüyle erken final yaparak ekrana veda edecek.

Yuvamdaki Düşman’da çocukluğundan beri özendiği, hayallerini kurduğu ve uğruna her şeyi göze aldığı hayata ulaşmaya bir adım kala tüm elde ettiklerini kaybeden genç bir kadının ve bu kadının hayatını yeniden kurmak için gözünü diktiği varlıklı ve mutlu bir ailenin hikayesi anlatılıyordu.

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