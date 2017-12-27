Yuvamdaki Düşman dizisinden ilk fragman yayınlandı

Yapımını Düş Gezginleri’nin üstlendiği, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu Yuvamdaki Düşman; Nebahat

Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan başta olmak üzere Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiriyor.

Ayrıca Pelin Karahan ve Çağdaş Onur Öztürk’ün sürpriz isimler olarak yer aldığı Yuvamdaki Düşman'da birbirinden farklı karakterlerin, farklı hikayeleri anlatılıyor.

BU BENİM HAYATIM, BU BENİM HAYALİM!



Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yuvamdaki Düşman’ın yayınlanan ilk tanıtımında dizinin entrika dolu hikayesi merak uyandırıyor. Murat (Pamir Pekin) ve Yasemin’in (Aslı Tandoğan) bebeklerinin doğumuyla taçlanan mutlu yuvası Ceren’in (Ece Çeşmioğlu) eve gelişiyle değişiyor. Yasemin ailesine olan inancını “Eşiniz yanınızdaysa, bebeğiniz kucağınızdaysa herkes sizi sevmese de olur.

Yıkılmaz bir kale gibiydi benim için yuvam, temeli aşkla örülmüş!” sözleriyle açıklarken, gelecek kötü günler dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor. “Bu kaçıncı

başlangıç unuttum. Bu kaçıncı hayat yaşadığım başkalarına ait. Burası son durak!” sözleriyle dikkat çeken ve hayallerini gerçekleştirmek için eve giren Ceren’in bu uğurda neler yapacağı merakla bekleniyor.