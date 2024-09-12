Yuvamız İstanbul'a nasıl başvurulur? Yuvamız İstanbul'a kimler başvurabilir, başvuru tarihleri nelerdir? Yuvamız İstanbul kayıtları

2019 yılında ilk kez hayata geçirilen Yuvamız İstanbul projesi, ilk kez Pendik’te bir mahallede açılmıştır. Özel bir proje olan Yuvamız İstanbul hizmetinden yararlanmak için çeşitli koşulları yerine getirmiş olmak yeterli olur.

Yuvamız İstanbul nedir?

Yuvamız İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 1,5 yaş ile 3 yaş arası çocuklar için hazırlanmış “150 mahalleye 150 kreş” sloganı ile hizmet vermeye başlamış olan bir anaokulu projesidir.

Bu proje kapsamında açılmış olan anaokulları İstanbul’da ikamet eden ailelere ve çocuklara açıktır.

Yuvamız İstanbul kaç yaş alıyor?

Yuvamız İstanbul projesi 3 ile 6 yaş aralığındaki çocukları kapsayan bir hizmettir.

Yuvamız İstanbul ücretsiz mi?

Kayıt işlemleri sırasında belli koşullara bağlı olarak ücretli ya da ücretsiz hizmet alınabilmektedir. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri, hem ücretsiz hem de tam ücretli olacak şekilde 2 farklı kategoride hizmet vermek üzere projelendirilmiştir.

Ücretli olarak verilen hizmetlerde ödemeler nakit olarak ya da kredi kartı ile yapılabilmektedir. İşlem için herhangi bir cüret alınmaz. Ayrıca anlaşmalı bankalarla havale ya da EFT yapmak sureti ile de ödeme gerçekleştirilebilir.

Yuvamız İstanbul'a nasıl başvurulur?

Yuvamız İstanbul başvuru işlemleri her yıl önceden belirlenen ve açıklanan tarihler arasında yapılır. Başvurular şahsen yapılabildiği gibi internet üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir. Verilen hizmetlerden yararlanabilmek için ise kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.

Yuvamız İstanbul Online başvuru işlemleri için proje için açılan internet sitesine girmek yeterli olacaktır. Belirlenen tarihler takip edilerek işlem yapılmalı ve site üzerinden başvuru işlemleri gerçekleştirilmelidir.

Yuvamız İstanbul'a kimler başvurabilir?

Yuvamız İstanbul kayıtları her yıl belli tarihler arasında açılır. Her bir kayıt sadece tek 1 çocuk için yapılabilir. Ancak başvuru ve kayıt işlemleri için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartların başında da çocuğun ve ailesinin İstanbul'da ikamet ediyor olması şartı gelir. Şu kişiler Yuvamız İstanbul hizmetinden yararlanabilir:

Yalnızca İstanbul’da ikamet edenler

Hem çocuğun hem de velinin T.C. kimlik numarasına sahip olması ya da oturma izni bulunması

Kayıt döneminde kayıt işlemlerinin yapılmış olması

Belirtilen ücretlerin ödenmiş olması

Yuvamız İstanbul başvuru tarihleri nelerdir?

11 ay hizmet veren Yuvamız İstanbul (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) İBB kreş başvuru süreleri her yıl belli tarihlerde gerçekleştirilir. Bu tarihler arasında kuruma şahsen giderek ya da online olarak başvuru ve kayıt işlemleri yapılabilir.

Her yıl değişse de aşağı yukarı yakın tarihlere denk gelen başvuru süreçleri ön başvuru ve başvuru olmak üzere 2 ayrı zaman diliminde gerçekleşir. Başvuru tarihleri projeye ait site üzerinden takip edilebilir.

Yuvamız İstanbul'a kesin kayıt için istenen belgeler nelerdir?

Yuvamız İstanbul için online ön kayıt başvuru sonuçları değerlendirilir ve kesin kayıt hakkı kazanan çocukların, istenen belgeleri tamamlayarak başvuru yapılan İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’ne kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirir.

Kesin kayıt sırasında ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır: