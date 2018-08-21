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‘Yuvarla’ ile 4 yılda 665 bin lira bağış toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 12:53 | Son Güncelleme

  - BANKA ve kredi kartlarıyla yapılan tüm giyim, restoran, market gibi fiziksel ve online harcamalara ait küsuratlı tutarların tama yuvarlanarak yalnızca aradaki kuruşların seçilen sivil toplum kuruluşuna bağışlanmasını sağlayan Yuvarla, bu yıl 4’üncü yaş gününü kutluyor.

‘Yuvarla’ ile 4 yılda 665 bin lira bağış toplandı

İSTANBUL, (DHA) - BANKA ve kredi kartlarıyla yapılan tüm giyim, restoran, market gibi fiziksel ve online harcamalara ait küsuratlı tutarların tama yuvarlanarak yalnızca aradaki kuruşların seçilen sivil toplum kuruluşuna bağışlanmasını sağlayan Yuvarla, bu yıl 4’üncü yaş gününü kutluyor. Bu süreçte Boyner Grup’un sosyal girişimcileri desteklediği Buluşum platformundan da destek alan Yuvarla’nın hızla büyümeye devam ettiği belirtildi. 2014’ten bu yana gerçekleşen 903 bin 718 işlemin küsüratları sayesinde toplamda 665 bin lira bağış toplandığı bildirildi. Yuvarla aracılığıyla toplanan bu tutar, Kızılay’dan TEMA’ya, Tohum Otizm Vakfı’ndan AKUT’a 17 farklı sivil toplum kuruluşuna aktarılıyor.

BİR KULLANICI AYDA ORTALAMA 4 LİRA BAĞIŞLIYOR

Sosyal girişimci Erdi Yerebasmaz ve Emre Danacı’nın kurduğu ‘Yuvarla’ sayesinde, Türkiye’de bireysel bağış alışkanlığının yaygınlaştığı ifade edildi. Yuvarla üzerinden bir kişinin aylık olarak bağışladığı kuruşların toplamı 4 liraya yaklaştığı ve 1 milyon kişinin her ay bu bağışı yaptığı düşünüldüğünde her ay 4 milyon liranın sivil topluma aktarılmasının mümkün olabildiği belirtildi.Yuvarla'nın destekçilerinden Bankalararası Kart Merkezi (BKM)'nin verilerine göre Türkiye'de tüm kartlı harcamaların yalnızca kuruşları yuvarlandığında ortaya yıllık olarak 1.1 milyar lira çıktığı ve bu rakamın her yıl 9 yüz bin çocuğun daha iyi bir eğitim alması için burs vermeye yeterli olduğu söylendi. Yerebasmaz, “Aslında hiç önemsemediğiniz küsüratlar sayesinde koca bir neslin eğitimine destek olabilecek potansiyelimiz var” dedi.

EN ÇOK SAĞLIĞA BAĞIŞ YAPIYORUZ

Yuvarla üzerinden toplanan 903 bin 718 adet bağış incelendiğinde Türkiye’de bağışçıların en çok sağlık alanına destek verdiği ortaya çıktı. Yapılan bağışların oranları sağlık yüzde 39,71; eğitim ve gençlik yüzde 28,08; çevre yüzde 17,87; afet ve insanı yardım yüzde 14,34 olarak kaydedildi. 17 farklı kuruluşa yardım sağlayan Yuvarla sayesinde, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) için 172 bin 284 lira bağış yapıldı. Bu bağış, KAÇUV Aile Evi’nde tedavisi süresince ortalama 6 ay konaklayan 33 çocuğun giderlerini karşılıyor. TEMA için 96 bin 336 lira bağış toplandı. Bu tutar yaklaşık 66 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın ağaçlanmasına yetiyor. Yuvarlanan kuruşlar Koruncuk Vakfı’na 58 bin 739 lira olarak yansıdı, hayat kurtaran AKUT’a ise 46 bin 240 lira bağış sağlandı. Yuvarla ile ilgili detaylı bilgi almak ve bağış yapmak isteyenlerin internet sitesini ziyaret edebilecekleri veya akıllı telefonlar için olan uygulamayı indirebilecekleri belirtildi.

(FOTOĞRAF)

‘Yuvarla’ ile 4 yılda 665 bin lira bağış toplandı

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