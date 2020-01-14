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  4. Yuvarlak tasarımlı Cyrcle piyasaya çıkmak için hazırlanıyor

Yuvarlak tasarımlı Cyrcle piyasaya çıkmak için hazırlanıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

Akıllı telefon tasarımlarında yenilik peşinde olanlar için bu yeni model ilham verici olabilir.

Yuvarlak tasarımlı Cyrcle piyasaya çıkmak için hazırlanıyor

Apple, Samsung ve Huawei gibi teknoloji devlerinin at koşturduğu cep telefonu piyasası sürekli olarak yeni işler denemeye çalışıyor. Kısa bir süre önce katlanabilir ekran teknolojisini deneyen Samsung, bunlar içerisinde en fazla dikkat çekenler arasında. Ancak yeni bir akıllı telefon tasarımı bugüne kadarki en marjinali.

4G LTE yani 4.5G destekli olan bu akıllı telefon ilk olarak 2016 yılında piyasaya sunulmuştu. O tarihten bu yana geliştirme aşaması devam ediyor.

Bir tarafı düz, diğer tarafı dıştan çektikli genel olarak yuvarlak hatlı olan bu akıllı telefon, şık görünüyor. Ayrıca Android 9 pie
kullanıyor ve genel olarak hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin CEO’su tarafından yapılan açıklamada en büyük zorluğun uygulamalar ile ilgili yaşandığı söyleniyor. Bütün akıllı telefon uygulamalarının dikdörtgen ekrana göre yapılmış olması işlerini zorlaştırıyor.

Kullanıcı geri bildirimleri sayesinde bu yeni akıllı telefon ile ilgili ortaya çıkan bütün problemler çözülüyor. Böylece cihazın geliştirilmesi çok daha hızlanmış oluyor. Tüm bunlara ek olarak cihazda; 2GB RAM, 16 GB depolama alanı, önde ve arkada 13 MP’lik birer kamera, Bluetooth 4.2 desteği ve 2.000mAh batarya yer alıyor. Böyle bir akıllı telefon kullanmak ister miydiniz?

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Apple Huawei cyrcle

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