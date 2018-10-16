Yuvarlanan bebeğini böyle kurtardı

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri güldürdü. Yeşillik bir alanda piknik yapan ailenin en minik bireyi bir anda yuvarlanınca, annesi ilginç bir yöntemle bebeğini kurtardı.

Minik bebeğin annesi kıvrak bir hamleyle bebeğin yuvarlandığı yola oturdu ve bebeğini yuvarlanmaktan kurtardı. işte o görüntü.



