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Yuvarlanan bebeğini böyle kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.10.2018 14:34 | Son Güncelleme

Piknik sırasında yamaçtan aşağı yuvarlanan bebeğini ilginç bir şekilde kurtaran annenin görüntüsü sosyal medyada yayıldı. İşte o görüntü.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri güldürdü. Yeşillik bir alanda piknik yapan ailenin en minik bireyi bir anda yuvarlanınca, annesi ilginç bir yöntemle bebeğini kurtardı.

Minik bebeğin annesi kıvrak bir hamleyle bebeğin yuvarlandığı yola oturdu ve bebeğini yuvarlanmaktan kurtardı. işte o görüntü.


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Anahtar Kelimeler:
Çocuk anne Piknik

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