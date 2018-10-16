Yuvarlanan bebeğini böyle kurtardı

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri güldürdü. Yeşillik bir alanda piknik yapan ailenin en minik bireyi bir anda yuvarlanınca, annesi ilginç bir yöntemle bebeğini kurtardı.
Minik bebeğin annesi kıvrak bir hamleyle bebeğin yuvarlandığı yola oturdu ve bebeğini yuvarlanmaktan kurtardı. işte o görüntü.
BM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talep
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Edirne'de gece yarısı şoke eden görüntü! Okul bahçesinde çakmak gazı çekerek...
Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yeni arama yapılacak
Sakarya'da ceza yiyen sürücüden şaşırtan yorum: Bilgi havadan geldi!
Kars hava durumu! Sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camları buz tuttu
Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!
WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum