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Yuvarlanan kayalar, Konya-Antalya karayolunu kapadı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 14:46 | Son Güncelleme

Konya-Antalya karayolu kayaların yuvarlanması sonucu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Seydişehir-Antalya karayolunun 14.

Yuvarlanan kayalar, Konya-Antalya karayolunu kapadı

Konya-Antalya karayolu kayaların yuvarlanması sonucu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Seydişehir-Antalya karayolunun 14. kilometresi yola yuvarlanan kayalar nedeniyle kapandı. Antalya’ya gidiş istikametine yuvarlanan kayalar nedeniyle şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Olayın ardından bölgeye trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda karayolları ekiplerinin kepçeyle yaptığı çalışma sonrası yolun tek şeridi trafiğe açılabildi. Karayoluna başka kaya parçalarının da düşme ihtimali üzerine temizleme çalışmaları tek şerit üzerinden sürdürüyor.

Yuvarlanan kayalar, Konya-Antalya karayolunu kapadı

Yuvarlanan kayalar, Konya-Antalya karayolunu kapadı

Yuvarlanan kayalar, Konya-Antalya karayolunu kapadı

Yuvarlanan kayalar, Konya-Antalya karayolunu kapadı

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