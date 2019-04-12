Yuvası kaldırılan kedi ile yavrularına dükkanında bakıyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta tütün satışı yapan Hüseyin Koç (48), iş yerinin önüne yaptırdığı kedi evi belediyeye şikayet edilince içinde barınan anne ve yavru kedilere, dükkanında bakmaya başladı. Kent merkezindeki Kaleardı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde tütün dükkanı işleten Hüseyin Koç, 2 yıl önce yolda fark ettiği sokak kedisini alıp, beslemeye başladı. Koç, 'Alev' ismini verdiği kediye, dükkanının önündeki kaldırımda yuva yaptırarak, bakmaya devam etti. 'Alev'in 25 gün önce 5 yavrusu doğdu. Kedi evinde kalan hayvanlar için bölgeden bazı kişiler, belediyeye şikayette bulundu. Şikayet üzerine zabıta tarafından uyarılan Hüseyin Koç, kedi evini kaldırıp, başka yere taşıdı. Anne kedi ise yavruları tekrar Koç'un dükkanının önüne getirdi. Kedi evinin kaldırılmasının ardından yavrulardan 1'i, soğuk yüzünden telef oldu. Bu duruma üzülen Hüseyin Koç, anne kedi ve 4 yavrusunu dükkanının içine aldı. 'YATAĞIMI, BATTANİYEMİ KEDİLERE FEDA ETTİM' Kediye 2 yıldır çevredeki esnafla birlikte baktıklarını belirten Hüseyin Koç "Yuvayı kaldırdıktan sonra yavrulardan 1'i öldü, 4 yavru kedi kaldı. Karşıdaki boş binaya yuvayı taşıdık ama anne kedi ağzıyla yavrularını alıp, tekrar buraya getirdi. Ölen yavruyu gömdükten sonra diğerlerini aldım, kendi yatağımın içine koydum. Şu an yavrular orada kalıyor. Bu kedilere sahip çıkılması lazım. Kış günü bu hayvanları sokağa atarsak hepsi ölür. Bunların günahını kim çekecek? Bu kedileri buradan götürmeyeceğim, büyüyene kadar bu yuvada onlara bakacağım. Aslında yuvanın kimseye bir zararı yoktu. Kedi buraya alıştığı için başka yere gitmiyor. Bazen dükkanda kalıyorum. Kendi yattığım yatağın içine koydum yavruları. Yatağımı, battaniyemi, hepsini kedilere feda ettim. Günlük bunların bana 15 lira masrafı var. Yuvayı koyduğumuz yerde eskiden ağaç vardı. O ağaç kesilince yerine ben de yuvayı yaptım. Oradan geçen herkes de seviyordu, gelen fotoğrafını çekiyordu" diye konuştu.

