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Yuvası ve yumurtaları dağıtılan kuğu üzüntüden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2020 11:26 | Son Güncelleme

Magandalar tarafından yuvası dağıtılan ve henüz yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu, üzüntüden öldü.

Yuvası ve yumurtaları dağıtılan kuğu üzüntüden öldü

Kuğu, İngiltere Bolton’da, Manchester Kanalı’nın yanında yuva yapmıştı. Yerel basının haberine göre, 20 Mayıs’ta kuşların yumurtalarını bıraktığı bölgeyi hedefleyen bir grup gencin yuvalara taş ve tuğla fırlattığı görüldü. Gençlerin saldırısından sonra altı yavrudan sadece üçü hayatta kalabildi.

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Kuğuyu ve yavrularını gözlemleyen vahşi yaşam aktivistleri, erkek kuğunun yaklaşık iki hafta önce yuvasını terk ettiğini ve sonra geri dönmediğini söyledi. Aktivisitler kuğunun stres ve üzüntü nedeniyle uzaklaştığını düşünüyor. Aktivistler ayrıca son haftalarda daha fazla yumurtanın yok olduğunu ve yalnızca bir yumurtanın kaldığını belirtti.

Bu haftanın başlarında dişi kuğu da yuvasında ölü bulundu. Hayvan hakları aktivisti Sam Woodrow konuyla ilgili “Söylenecek çok fazla şey yok, ne yazık ki eşinin stres nedeniyle yuvadan uzaklaşmasıyla birlikte dişi kuğu üzüntüden öldü” dedi.

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Bölge sakinlerinden Michael Mason, bölge sakinlerinin oluşturduğu Facebook grubunda “Bunu post etmekten dolayı çok üzgünüm. Kuğunun son durumuyla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Altı yavru bekleyen kuğunun yumurtalarından üçü gençler tarafından yok edildi. Daha sonra köpek tarafından taciz edilince iki yumurtası daha öldü ve yalnızca tek bir yumurta kaldı. Eşi tarafından da terk edilen dişi kuğu, bu sabah yuvasında ölü bulundu. 12 haftadır gelişimlerini izliyordum, çok üzgünüm” dedi.
Dişi kuğunun ölüm sebebine dair soruları ise aktivistler “üzüntü” olarak yanıtladı.

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Hayvan hakları alanında çalışan RSPCA adlı kuruluştan bir sözcü, konuyla ilgili "Yaşanan üzücü olayı araştırıyoruz ve bilgi sahibi olanların bize ulaşmasını istiyoruz. Kuğular ve yavruları vahşi yaşam ve kırsal bölge ile ilgil kanunlarla korunma altındadır” dedi.

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