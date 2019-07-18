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Yuvasından düşen leylek tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 17:18 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde yuvasından düşerek yaralanan leylek, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Yuvasından düşen leylek tedaviye alındı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde yuvasından düşerek yaralanan leylek, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.
İlçede Karacaören Mahallesi'nde eski bir yapının çatısındaki yuvasından düşen leyleği görenler, belediye zabıta ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yaralanan leyleği alarak, ERÜ Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Leylek burada tedavi altına alındı. Leyleğin, sağlığına kavuşması ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
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Yuvasından düşen leylek tedaviye alındıYuvasından düşen leylek tedaviye alındıYuvasından düşen leylek tedaviye alındı

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