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Yuvasından düşen yavru baykuşa anne şefkati

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 15:01 | Son Güncelleme

Isparta’da yuvasından düşen yavru baykuş, Antalya’ya getirilerek bir hayvansever tarafından tedavi altına alındı.Isparta’da yuvasından düşen yavru baykuşu fark eden bir vatandaş, Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık’ı arayarak durumu bildirdi.

Yuvasından düşen yavru baykuşa anne şefkati

Isparta’da yuvasından düşen yavru baykuş, Antalya’ya getirilerek bir hayvansever tarafından tedavi altına alındı.
Isparta’da yuvasından düşen yavru baykuşu fark eden bir vatandaş, Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık’ı arayarak durumu bildirdi. Çevre güzergahta annesine rastlanılmayan baykuş, vatandaş tarafından Antalya’ya getirilerek Arife Yanık’a teslim edildi. Baykuşa bir anne şefkati göstererek onu elleriyle besleyen Yanık, kuşun sağlığının yerinde olduğunu söyledi.
Orman Bölge Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak baykuşu büyüteceklerini belirten Yanık, ardından doğaya salacaklarını ifade etti.

Yuvasından düşen yavru baykuşa anne şefkati

Yuvasından düşen yavru baykuşa anne şefkati

Yuvasından düşen yavru baykuşa anne şefkati

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