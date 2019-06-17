HABER

Yuvasından düşen yavru baykuşlara sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 12:53 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Neçirvan Taraş, 15 metre yükseklikteki ağaçta bulunan yuvasından düşmesi sonucu uçamayan 3 yavru baykuşa sahip çıktı.

Yuvasından düşen yavru baykuşlara sahip çıktı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Neçirvan Taraş, 15 metre yükseklikteki ağaçta bulunan yuvasından düşmesi sonucu uçamayan 3 yavru baykuşa sahip çıktı. Taraş'ın 4 gün boyunca evinde beslediği yavru baykuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekibine teslim edildikten sonra itfaiye erlerince yuvalarına bırakıldı.
Yüksekova'ya bağlı Dilekli köyünde budanan ağaçların üzerinde kurulan yuvadan 3 yavru baykuş zemine düştü. Köyde yaşayan Neçirvan Taraş, evinin önünde 3 yavru baykuşun uçamadığını fark etti. Bunun üzerine kuşların yanına giden Taraş, 15 metre yükseklikte bulunan ağaçtaki yuvadan düştüğünü fark etti. Taraş, yavru baykuşlara elleriyle su içirdi. Sahip çıktığı 3 yavru baykuşu 4 gün boyunca evinde besleyen Taraş, daha sonra yuvalarına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Yüksekova Şefliği görevlilerine teslim etti. Ekipler, Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla yavru baykuşları telle onarılan yuvalarına bıraktı.
Yavru baykuşlara sahip çıkan Neçirvan Taraş, "Yuvadan düşen baykuş yavruları alıp eve getirdim. Beslenmesi biraz zor oldu. Kaşıkla su verdim, tavuk etini ince doğurup vermeye çalıştım. Akşamları balkona bıraktım. Annesi gelince ona yemek getiriyordu. Bu şekilde 4 gündür bakıyorum. Annesi sürekli evin etrafından dolanıyordu. Çoğu zaman sesinden dolayı uyanıyorduk. Akşam hava kararınca annesi gelip balkonda yavruları için yiyecek getirip bakıyordu. Korkmasın, kaçmasın, diye ben de pencereden seyrediyordum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yuvasından düşen yavru baykuşlara sahip çıktıYuvasından düşen yavru baykuşlara sahip çıktıYuvasından düşen yavru baykuşlara sahip çıktıYuvasından düşen yavru baykuşlara sahip çıktı

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Klasik otomobil tutkunları Bursa’da buluştuKlasik otomobil tutkunları Bursa’da buluştu
- İstanbul'da 3 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada- İstanbul'da 3 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göçmenleri iş vaadiyle dolandırıp, İstanbul diye Ankara'ya bıraktılar

İş vaadiyle dolandırıp, 'İstanbul' diye Ankara'ya bıraktılar

TSK'dan Gelibolu'da nefes kesen tatbikat

TSK'dan Gelibolu'da nefes kesen tatbikat

Şanlıurfa'daki İzol Aşireti mensupları arasındaki çatışma kamerada!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında susturuculu silahlarla çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da servis şoförü genç kadına dehşeti yaşattı!

İstanbul'da servis şoförü genç kadına dehşeti yaşattı!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikinci görüşme Ankara'da yapılacak

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikinci görüşme Ankara'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.