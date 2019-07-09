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’Yuvaya Dönüş’ filminin galası gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 21:53 | Son Güncelleme

Başrollerini Furkan Palalı, Megumi Masuki ve Burhan Öçal’ın paylaştığı, İran-Irak Savaşı sırasında 215 Japon vatandaşın Tahran’dan Türkiye’ye getirilişi ve bilinmeyen bir aşk hikayesini anlatan Yuvaya Dönüş filminin galası gerçekleştirildi.Gazeteci-Yazar Erdal Güven’in ‘Tahran’dan Kaçış’ kitabından uyarlanan ve İran-Irak Savaşı sırasında 215 Japon vatandaşın Tahran’dan Türkiye’ye getirilişi ile perde arkasında bilinmeyen bir aşk hikayesini anlatan Yuvaya Dönüş filminin galası gerçekleştirildi.

Başrollerini Furkan Palalı, Megumi Masuki ve Burhan Öçal’ın paylaştığı, İran-Irak Savaşı sırasında 215 Japon vatandaşın Tahran’dan Türkiye’ye getirilişi ve bilinmeyen bir aşk hikayesini anlatan Yuvaya Dönüş filminin galası gerçekleştirildi.
Gazeteci-Yazar Erdal Güven’in ‘Tahran’dan Kaçış’ kitabından uyarlanan ve İran-Irak Savaşı sırasında 215 Japon vatandaşın Tahran’dan Türkiye’ye getirilişi ile perde arkasında bilinmeyen bir aşk hikayesini anlatan Yuvaya Dönüş filminin galası gerçekleştirildi. 12 Temmuz’da Türkiye’de, Ekim ayında ise Japonya’da vizyona girecek filmin galası Torun Center’da yapıldı. Galaya filmin başrol oyuncuları Furkan Palalı, Megumi Masuki ve Burhan Öçal, yönetmeni Hakan Kurşun, senaristleri Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı ile iş ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

“Filmimizde aşkın renginin olmadığı anlatıyoruz”
Aşkın rengi olmadığını filmde anlattıklarını dile getiren oyuncu Furkan Palalı, “Filmimiz öncelikle aşkın renginin olmadığını anlatıyor. Bu çok önemli bir şey. Baba-kız ilişkisinin yanında bu aşk hikayesini de izleyeceğiz. Bir adamın aşkı için ne kadar büyük fedakarlıklar yapabildiğini, hatta bunun bir sınırı olmadığını ve Türk erkeğinin herhangi bir kadına karşı sevgisi olduğu takdirde sınırsız fedakarlık yapabileceğini göreceğiz" diye konuştu.

“Bu filmde bir erkek aşkı için ne yapabilir onu görüyoruz”
Bir erkeğin aşkı için neler yapabileceğini filmde gösterdiklerini ifade eden Gazeteci-Yazar Erdal Güven ise, “Bir Türk İstihbarat Subayı Zafer Tuna ve Japon sevgilisi Küma, bir büyük aşk yaşıyordu. Sonrasında meyvesi Yumi ve hikaye Yumi’nin üzerine kurulu. Bir erkeğin aşkının ne kadar değerli olduğunu, Burhan ağabey size çok güzel anlatacak. ‘Bir erkek aşkı için neler yapabilir’ bu filmde onu görüyoruz" dedi.

“Bir Türk erkeği sevdiği zaman ölesiye sever, bu filmde onu işledik”
Türk erkeğinin sevgisi için her şeyi yapabileceğini söyleyen oyuncu Burhan Öçal, “Burada bir aşk hikayesi ekstrem bir şekilde işleniyor. Sınırlar ötesi, ırkçılık ötesi. Benim için bir Türk erkeği sevdi mi ölesiye sever. Şefkatini ve sadakatini gösterir. Biz bu filmde bu konuları işledik" diye konuştu.

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