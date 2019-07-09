Başrollerini Furkan Palalı, Megumi Masuki ve Burhan Öçal’ın paylaştığı, İran-Irak Savaşı sırasında 215 Japon vatandaşın Tahran’dan Türkiye’ye getirilişi ve bilinmeyen bir aşk hikayesini anlatan Yuvaya Dönüş filminin galası gerçekleştirildi.

Gazeteci-Yazar Erdal Güven’in ‘Tahran’dan Kaçış’ kitabından uyarlanan ve İran-Irak Savaşı sırasında 215 Japon vatandaşın Tahran’dan Türkiye’ye getirilişi ile perde arkasında bilinmeyen bir aşk hikayesini anlatan Yuvaya Dönüş filminin galası gerçekleştirildi. 12 Temmuz’da Türkiye’de, Ekim ayında ise Japonya’da vizyona girecek filmin galası Torun Center’da yapıldı. Galaya filmin başrol oyuncuları Furkan Palalı, Megumi Masuki ve Burhan Öçal, yönetmeni Hakan Kurşun, senaristleri Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı ile iş ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

“Filmimizde aşkın renginin olmadığı anlatıyoruz”

Aşkın rengi olmadığını filmde anlattıklarını dile getiren oyuncu Furkan Palalı, “Filmimiz öncelikle aşkın renginin olmadığını anlatıyor. Bu çok önemli bir şey. Baba-kız ilişkisinin yanında bu aşk hikayesini de izleyeceğiz. Bir adamın aşkı için ne kadar büyük fedakarlıklar yapabildiğini, hatta bunun bir sınırı olmadığını ve Türk erkeğinin herhangi bir kadına karşı sevgisi olduğu takdirde sınırsız fedakarlık yapabileceğini göreceğiz" diye konuştu.