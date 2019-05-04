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"Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 21:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: - "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz" - "Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz. Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz. Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz. Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Altun, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de içinde bulunduğu binayı vurmasına Twitter hesabından yayımladığı mesajla tepki gösterdi.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz. Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz. Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun."

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

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