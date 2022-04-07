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  4. Yüz binlerce dolar fidye istenmişti! İş insanı polis operasyonuyla kurtarıldı

Yüz binlerce dolar fidye istenmişti! İş insanı polis operasyonuyla kurtarıldı

07.04.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Kamil Sunar'a yakınları ulaşamayınca Sunar'ın kaybolduğu ortaya çıktı. Kaçırıldığı belirlenen Sunar için harekete geçen polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Sunar'ı kaçıran şüphelilerin 400 bin dolar fidye istediği öğrenildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İş insanı Kamil Sunar'ı kaçıran şüpheliler Sunar'ı Adıyaman'dan Malatya'ya kaçırdı. Polisin ulaştığı şüpheliler Sunar karşılığında fidye istedi. 400 bin dolarlık fidye talebinde bulunan 5 şüpheli polis baskınıyla yakalanarak gözaltına alındı. Kamil Sunar da operasyonda kurtarıldı.

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Şırnaklı iş insanı Kamil Sunar, salı günü iş görüşmesi için Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldi. Ancak gün içerisinde yakınları, Sunar'a ulaşamayınca güvenlik güçlerine haber verildi. İhbarla çalışma başlatan polis, Sunar'ın otomobilini Çetinkaya Barajı yakınında terk edilmiş halde buldu. Polisin çalışmaları sürerken, Sunar'ın yakınları fidye için arandı. Şüpheliler, Sunar'ın serbest bırakılması için 400 bin dolar istedi.

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MALATYA'YA KAÇIRILDIĞI BELİRLENDİ

Bu bilginin ardından çalışmalarını yoğunlaştıran polis, Sunar'ın kaçırılarak Malatya'nın Doğanşehir ilçesine götürüldüğünü belirledi. Teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, Malatya ve Şırnak'taki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda rehin alınan Kamil Sunar kurtarıldı. Sunar'ı fidye karşılığında kaçırdığı belirlenen M.A., Ü.İ., E.Y., G.Ü. ve V.M. gözaltına alındı. Adıyaman'a getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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