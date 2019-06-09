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Yüz binlerce gencin gözü yeni askerlik sisteminde! Salı günü başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 12:36 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu, yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri için mesai yapacak.

Yüz binlerce gencin gözü yeni askerlik sisteminde! Salı günü başlıyor

TBMM Genel Kurulunda, bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin teklif bulunuyor. Genel Kurul, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan söz konusu kanun teklifini görüşmek üzere 11 Haziran Salı günü toplanacak.

Teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

İstekli olanlardan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. Askerlik çağına girmeden önce yaşları değişenlerin yoklamaları, değişen yaşlarına göre yapılacak. Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri, askerlik işlemlerinde dikkate alınmayacak.

YOKLAMA KAÇAĞI, BAKAYA VEYA SAKLI OLANLARA BİR DEFAYA MAHSUS BEDELLİ HAKKI

Askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmeyenler hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak. Yoklama kaçakları, saklılar, bakayalar, geç iltihak bakayalara kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası uygulanacak, kendiliğinden gelenlere her gün karşılığı 5, yakalananlara ise her gün karşılığı 10 lira idari para cezası kesilecek. Askerlik şubesi başkanlıkları, idari para cezası vermeye yetkili olacak.

Yurt dışında en az 3 yıl süreyle fiilen çalışanlar, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuranlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere ilk bedelli askerlik kurasına girebilecek.

KOMİSYONLAR

ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu çarşamba günü toplanacak.

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