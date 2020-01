Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabında Süleymani'nin Tahran'daki cenaze töreninden fotoğraflar yayınlayarak, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "Bu kadar insanı hiç bir arada gördün mü?" mesajını paylaştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sosyal medya hesabında, ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Tahran'daki cenaze töreninden fotoğraflar paylaşarak, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’a hiç bu kadar insanı bir arada görüp görmediğini sordu.

Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?



Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?



And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?



End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ