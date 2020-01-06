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  4. Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Güçleri'nin Komutan Kasım Süleymani'nin ABD'nin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başkent Tahran'da yüz binlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlendi. Törenin hemen arkasından İran Dışişleri Bakanı Cevad zarif'ten Trump'a yönelik bir soru geldi.

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabında Süleymani'nin Tahran'daki cenaze töreninden fotoğraflar yayınlayarak, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "Bu kadar insanı hiç bir arada gördün mü?" mesajını paylaştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sosyal medya hesabında, ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Tahran'daki cenaze töreninden fotoğraflar paylaşarak, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’a hiç bu kadar insanı bir arada görüp görmediğini sordu.

Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Trump’a “Hala bölgemize dair sana danışmanlık yapan palyaçoları dinlemek istiyor musun?” ve “Bu büyük ulusun ve halkının iradesini kırabileceğini hala hayal ediyor musun?” sorularını yönelterek, “ABD’nin Batı Asya’daki art niyetli varlığının sonu başladı” dedi


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Zarif süleymani ABD İRAN Trump

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