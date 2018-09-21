Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, "Aşure günü vesilesiyle Türkiye genelindeki bütün şubelerimiz aracılığıyla bugün yüz binlerce kişiye aşure ikramında bulunuyoruz. Bugün TDV olarak Kocatepe Camisi'nde de 4 bin kişiye aşure dağıtımı gerçekleştirmiş olduk." dedi.

TDV tarafından, Kocatepe Camisi avlusunda düzenlenen etkinlikte cuma namazının ardından, vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

TDV Genel Müdürü Polat, burada yaptığı açıklamada, hem dini hem de toplumsal kültürü yaşatmak için bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Polat, "Muharrem berekettir, aşure vaktidir. Peygamber efendimizin göz bebekleri Hasan ve Hüseyin'in vaktidir. Hakka teslimin, zulme karşı gelişin, duaların geri çevrilmediği bir zamandır. Muharrem ayının 10'uncu günü olan aşure günü, tarih boyunca Müslümanlar açısından ayrı bir önem taşımıştır." diye konuştu.

Aşure dağıtımıyla aynı zamanda topluma paylaşma kültürünü de yansıttıklarını vurgulayan Polat, "Aşure günü vesilesiyle Türkiye genelindeki bütün şubelerimiz aracılığıyla bugün yüz binlerce kişiye aşure ikramında bulunuyoruz. Bugün TDV olarak Kocatepe Camisi'nde 4 bin kişiye aşure dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

Türk kültürünün vazgeçilmezi olan aşure dağıtımının evlere bolluk ve bereket getirdiğini anlatan Polat, şöyle devam etti:

"Bolluğun, bereketin timsali olarak geçmişte de ecdadımızın yaptığı bir faaliyet aşure dağıtımı. 'Evlere bereket, bolluk gelsin' diye kültürümüzün bir parçası. Aşure pişirilir ve dağıtılır. Peygamber efendimiz bir Hadis-i Şerifi'nde 'Bugünde bir ikramda bulunanın evine, hanesine bereket dolar.' buyurmaktadır."

