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Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 18:03 | Son Güncelleme

TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelere, Türkiye'ye göç eden 260 bin Suriyeli geri döndü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelere Türkiye'ye göç eden 260 bin kişi geri döndü.

4 MİLYON SURİYELİ EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Suriye iç savaşının ardından 4 milyona yakın Suriyeli, evlerini terk ederek güvenli liman gördükleri Türkiye'ye sığındı. Türkiye'de kurulan kamplara ya da kendi kiraladıkları evlere yerleşen Suriyeliler, doğdukları topraklardan uzakta yaşamlarını sürdürmeye başladı. İç savaşın sürmesi nedeniyle ülkelerine gidemeyen Suriyeliler, TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile Fırat Nehri'nin batısının güvenli hale gelmesi ile umut buldu.

GERİ DÖNMEMEK ÜZERE ÜLKELERİNE GİTTİLER

TSK'nın harekatları ile 4 bin kilometre kareden daha fazla alanın terör unsurlarından arındırılması ve hızla yeniden inşa sürecine girmesinin ardından Türkiye'deki binlerce Suriyeli de yavaş yavaş Gaziantep, Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarından gönüllü olarak geri dönmemek üzere ülkelerine gitti.

260 BİN SURİYELİNİN GERİ DÖNDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

Göç İdaresi yetkilileri TSK'nın huzura kavuşturduğu Cerablus, Azez, El Bab ve Afrin ile çevresine bugüne kadar 260 bin kişinin geri döndüğünü bildirdi. Ülkelerine geri dönmek isteyenlere Göç İdaresi ve bulundukları kentlerin valilikleri de kolaylık sağlıyor. Yetkili makamlara geri dönmek istediğini ileten Suriyeliler, tahsis edilen araçlar ile sınır hattına taşınıyor ve burada işlemleri yapıldıktan sonra ülkesine uğurlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Suriyeli Fırat Kalkanı Zeytin Dalı harekatları

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
inşallah hepsi gidicek istemiyoruz artık bu gereksiz bizim vergilerimizi harcayan ekmeğimizi suyumuzu havamızı beleş kullanan vatanını satan suriyeliler
inanasım yok bu habere ülkemde hala suriyeliler yüzünden işverenler koz kullanıyor bizlere gitsinlerde burnu havada işverenler hala aynı haltı yiyebilirlermi görelim
çok klişe olacak ama nerden biliyorlar saymışlar mi heryerde suriyeliler var
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