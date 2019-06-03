Yüz binlerce tatilcinin tercihi yine Çeşme oldu

Dokuz günlük bayram tatilinin başlamasıyla, tatilciler sahil beldelerine akın ederken, yüz binlerce tatilcinin tercihi bu yıl da İzmir Çeşme oldu.

Tatilin ilk gününden itibaren İzmir Çeşme’ye gelen tatilciler, pansiyon, butik otel ve turistik otellerde doluluk oranını yüzde yüzlere ulaştırdı. Konaklama yerlerindeki doluluğun dokuz güne yayılması ise turizmcileri sevindirdi. Restoranlar, kafeler ve çarşı esnafı da, sıkıntılı geçen kış sezonunun ardından, yüz binlerce tatilcinin Çeşme’ye akın etmesiyle yoğun bir çalışma temposu içine girdi. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte açılan çok sayıdaki beach club da bayram için özel programlar hazırladı. Çok sayıda sanatçı, bayram tatili boyunca tatilcileri eğlendirmek için beach clublarda sahne alıyor. "Haziran ayı rezervasyonları yüzde 70’in üzerinde"

Çeşme’ye olan ilginin artmasının sevindirici olduğunu ifade eden Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, "Çeşme’ye yoğun bir ilgi var. Otellerde doluluk oranları oldukça yüksek. Otelciler olarak bizi en çok sevindiren de, bayram tatili doluluğunun dokuz güne yayılması. Turistik otellerin yanı sıra, butik otellerden pansiyonlara kadar olan doluluğun olması yüzleri güldürürken, olaysız, sorunsuz, güzel bir bayram tatilinin geçmesi en büyük temennimiz. 2019 yılının verilerinin, 2018 yılına ait verilerin üzerine çıkacağından eminim. Erken rezervasyonlarda bunu gördük. Bayramdan sonra, okullar ve sınavlar bitiyor. Haziran ayı rezervasyonlarına baktığımızda, yüzde 70’lerin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bundan sonra da günden güne artacaktır" diye açıkladı.

"Direkt uçuş olursa, Çinli turist sayısında büyük artış olur"

Yabancı turist sayısında da iki kat artış beklediğini vurgulayan Belge, "Gittiğimiz fuarlarda da, çalıştığımız acentelerde de dış pazarlarda yabancıların Türkiye’ye olan ilgisini görüyoruz. Özellikle Almanlar’ın yoğun ilgisi var. Ayrıca Çinliler’in ilgisi çok büyük. Çinliler, 12 ay Çeşme’yi boş bırakmadı. 2019 yılı Japonya’da da ’Türkiye etkileşim yılı’. Japon, Çin ve Güney Koreli turistlerin bu yıl da Çeşme’ye ilgi göstermesini bekliyoruz. Özellikle Çin’den İzmir’e direkt uçuş yapılabilirse, İzmir’e ve Çeşme’ye gelecek turist sayısında büyük artış olacağı inancındayız. Eğer bu direkt uçuşlar gerçekleşirse, İzmir ve Çeşme’de çok sayıda Çinli göreceğiz. Ölü sezon dediğimiz kasım ve mart ayları arasında bile göreceğimiz Çinli turistler, bize büyük moral verecek" diye konuştu. Delikli Koy, bu yıl da ilgi odağı oldu

Tatillerini çadırda geçirmek isteyen tatilcilerin tercihi ise bu yıl da Alaçatı’daki ünlü Delikli Koy oldu. Adını denize uzanan delikli kayadan alan koy, temiz deniziyle son yıllarda gözde yerlerden birisi olurken, bayram tatili için Çeşme’yi tercih eden çok sayıdaki tatilcinin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Yüzlerce tatilci Delikli Koy’da çadır kurarken, birçok tatilci de temiz deniziyle dikkatleri çeken koya akın ederek, serinlemeye çalıştı. Bursa’dan, İstanbul’dan, İzmir’den ve birçok ilden Çeşme’ye tatile gelerek Delikli Koy’u tercih edenler, tatillerini arkadaşları ile birlikte çadırda geçirmekten mutlu olduklarını söyledi.

Sörfçüler denizi renklendirdi

Sörf tutkunları için vazgeçilmez yerlerden birisi olan Alaçatı Sörf Merkezi de bayram tatilinde büyük ilgi gördü. Sörf yapanlar kadar sörf öğrenmek isteyenlerin de akın ettiği bölgede, rüzgarın az olmasına rağmen, rengarenk sörflerle deniz renklendi. Ilıca Plajı’nda, "Havlunu al, gel" kampanyası

Hava sıcaklıklığının yüksek olması nedeniyle serinlemek isteyen tatilciler büyük bölümü de, otellerin havuzlarını ve Çeşme’nin ünlü plajlarını doldurdu. Bu yıl Çeşme Belediyesi tarafından işletilen Ilıca Plajı, yine en çok tercih edilen plaj oldu. Çeşme Belediyesi, Ilıca Plajı’na şezlong ve şemsiye koymayarak, "Ilıca Plajı artık eskisi gibi, havlunu al, gel" kampanyası başlattı. Ilıca Plajı’ndan faydalanmak isteyen binlerce vatandaş, 1980’li yıllarda olduğu gibi, şemsiyesini ve havlusunu alarak, incecik kumu ve derin olmayan ılık denizi ile ünlü Ilıca Plajı’nı doldurdu. Plajın girişlerine, plaj kurallarının yazıldığı büyük uyarı levhaları konulurken, plaja yerleştirilen beş konteyner tuvalet ile de tatilcilerin ihtiyaçları karşılandı.

Engelliler denize rahatça ulaşabiliyor

Öte yandan plajın son bölümüne engellilerin denize girebilmeleri için yerleştirilen ahşap rampa ise büyük memnuniyet sağladı. Plajın girişinden denize kadar olan bölüme uzanan ahşap rampa, bedensel engellilerin yardım olmadan denize ulaşabilmelerine olanak sağlıyor. Plaja yeni yerleştirilen engelli rampasından faydalanan ilk engellilerden birisi olan Özgür Yetkin, "Eskiden araçlarımızı park ettiğimiz yerden denize ulaşabilmek için plaj kumundan geçemiyorduk. Yardım almak zorundaydık. Şimdi buna gerek kalmadı. Arabamdan indiğim anda yardım almadan, tek başıma, denizin kenarına kadar gelebiliyorum. Engellileri düşündükleri için Çeşme Belediyesine teşekkür ediyorum. Engellilerin önündeki engeller kaldırıldığı sürece, elbette bizim de memnuniyetimiz artıyor" diyerek duygularını açıkladı. Emniyet ekipleri denetimleri artırdı

Çeşme’ye bu yıl da tatilci ilgisinin yüksek olması nedeniyle, tatilcilerin huzur ve güven içinde tatil yapabilmeleri için de emniyet güçlerince çeşitli önlemler alındı. Bayram tatili ve hemen ardından başlayacak yaz tatili için takviye ekiplerle güçlendirilen Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otoban girişleri ve eski İzmir yolunda da, 24 saat süren uygulama noktaları oluşturarak, denetimlerini artırdılar. Ekipler, İçişleri Bakanlığının sürücülerin çocuklarına yönelik başlattığı "Sürücü Seyahat Karnesi" hakkında da bilgi vererek araçlardaki çocuklara, sürücülere not vermek için karne dağıttı. Emniyet ekipleri, trafik duyarlılığını artırmayı ve trafik kurallarına tam olarak uymayı amaçlayan ’Sürücü Seyahat Karnesi’ni doldurup belirtilen adrese gönderen çocuklardan 100’üne bisiklet hediye edileceğini de açıkladı.

Yüz binlerce tatilcinin tercihi yine Çeşme oldu

Yüz binlerce tatilcinin tercihi yine Çeşme oldu

Yüz binlerce tatilcinin tercihi yine Çeşme oldu

Yüz binlerce tatilcinin tercihi yine Çeşme oldu

Yüz binlerce tatilcinin tercihi yine Çeşme oldu

Yüz binlerce tatilcinin tercihi yine Çeşme oldu

Yüz binlerce tatilcinin tercihi yine Çeşme oldu