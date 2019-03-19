Yüz değiştirme programları ve uygulamaları (PC, Android, iPhone)

Günümüz itibarıyla fotoğraf "edit"leme programları cihazların kameralarında halihazırda geldiğinden yazılımcılar daha farklı ve alternatif yazılımlar geliştirme uğraşındalar. Yüz değiştirme programları ve uygulamaları da bu geliştirmelerden biri. Son dönemde oldukça popüler hale gelen "face swap" uygulamalarıyla elde edebileceğiniz sonuçların sınırı yalnızca hayal gücünüz.
Yüz değiştirme programları genelde mobil cihazlarda daha çok kullanılıyor olsa da PC’de de bu işlemi gerçekleştirebileceğiniz bazı yazılımlar bulunuyor. Her şeyden önce bilgisayarda fotomontaj, resim düzenleme, tasarım gibi aklınıza gelebilecek tüm grafik işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz Photoshop gibi bir yazılım var.
1. Photoshop
Biliyoruz, Photoshop direkt yüz değiştirmek için kullanabileceğiniz basit bir program değil. Ancak programa temel düzeyde hakimseniz bile bu kapsamlı programı yüz değiştirme haricinde farklı fotomontaj işleriniz için de kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey “Path Tool” ile değiştirmek istediğiniz yüzleri seçmek ve yerlerini değiştirmek.
2. Auto Face Swap
Pek çok kullanıcı fark etmese de Windows’un da uygulama indirebileceğiniz bir store’u bulunuyor. Microsoft Store’dan ücretsiz olarak indirebileceğiniz bu yazılımla hem fotoğraflar hem de canlı kamera görüntüsü üzerinden yüz değiştirme yapabilmeniz mümkün. Ayrıca uygulamada iki fotoğrafı birbirine karıştırarak yaşlandırma da yapabiliyorsunuz.
3. Foto Face Swap
Bu yazılımda da çok kolay bir şekilde yüz değiştirmeniz mümkün. Yüzünüzün olduğu ve değiştirmek istediğiniz fotoğrafları uygulamaya yükleyip ilgili alanları seçtikten sonra sürükleyip bırakarak yüz değiştirme işlemini tamamlayabilirsiniz. Foto Face Swap’te seçtiğiniz yüzleri büyütüp küçültebilir, döndürüp çevirebilir ve hedef fotoğrafa uygun bir pozisyona getirebilirsiniz.
Bilgisayarda, özellikle Auto Face Swap işi layığıyla yerine getirse de işin kaymağı mobil cihazlarda. Yalnızca bu işlem için üretilmiş basit uygulamalarla, akıllı telefonlarınızda çektiğiniz fotoğraflarda yüz değiştirmek son derece kolay.
1. Face Swap Live
Çoğu uygulama statik görsellerdeki yüzleri değiştirmeyi başarırken Face Swap Live, canlı kamera görüntüsünde yanınızdaki kişiyle yüz değiştirmenize imkan tanıyor. Bu özelliğin çalışabilmesi için iki kişinin de kameraya direkt bakması gerekiyor. Yüz değiştirme yaptıktan sonra bu şekilde video kaydedebilir veya canlı yayın yapabilirsiniz. Bu başarılı uygulama şu an için yalnızca iOS’ta bulunsa da Android cihazlar için de geliştiriliyor.
2. Face Swap Booth
Bu uygulamada kendi fotoğraflarınızı yükleyip istediğiniz görseller arasında yüz değiştirme yapabileceğiniz gibi, uygulamayla birlikte gelen, ünlülere ait fotoğrafları kullanarak da aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama, ister yüzünüzün tamamını isterseniz göz, dudak ya da burun gibi belli bir bölgeyi değiştirmenize imkan tanıyor. Face Swap Booth hem Google Play’den hem de App Store’dan ücretsiz indirilebiliyor.
3. MSQRD
Facebook’un 9 Mart 2019’da satın aldığı MSQRD, tam anlamıyla bir yüz değiştirme uygulaması değil. Yüz değiştirme yerine fotoğraflarınıza etiketler, çıkartmalar ve efektler eklemenize olanak veren MSQRD, daha çok Snapchat lensleri gibi bir kullanıma sahip. Facebook’un uygulamanın varlığını sonlandırıp sonlandırmayacağı kesin olmadığı için, hala indirebiliyorken indirmenizi tavsiye ederiz.
4. Photo Face Swap
En yalın ve basit kullanıma sahip yüz değiştirme uygulamalarından biri olan Photo Face Swap’te alacağınız sonucun kalitesi, yüklediğiniz fotoğrafın kalitesiyle doğru orantılı. Fotoğrafta yüzler ne kadar net seçiliyorsa ve açıları ne kadar doğruysa yüz değiştirme işleminden alacağınız sonuç da o kadar başarılı oluyor. Uygulamada ayrıca, fotoğraflardaki tüm yüzleri seçtiğiniz tek bir yüzle değiştirmenizi sağlayan Face Bomb adlı bir efekt de bulunuyor. Bu başarılı uygulama ne yazık ki yalnızca Android platformunda mevcut.
5. MixBooth
Yüz değiştirmeden ziyade bir “yüz karıştırma” uygulaması olan MixBooth’ta iki fotoğraf seçerek belli alanların birbirine karışmasını ve sonuçta alternatif bir yüz oluşmasını sağlıyorsunuz. Seçtiğiniz fotoğraflara bağlı olarak çıkan sonuç gerçekten gülmekten karnınızı ağrıtacak cinsten olabiliyor. Yani düşünecek olursanız, küçük bebeğinizin Kadir İnanır bıyığıyla nasıl görüneceğini bilmek istemez misiniz?
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