Yüz değiştirme programları ve uygulamaları (PC, Android, iPhone)

Günümüz itibarıyla fotoğraf "edit"leme programları cihazların kameralarında halihazırda geldiğinden yazılımcılar daha farklı ve alternatif yazılımlar geliştirme uğraşındalar. Yüz değiştirme programları ve uygulamaları da bu geliştirmelerden biri. Son dönemde oldukça popüler hale gelen "face swap" uygulamalarıyla elde edebileceğiniz sonuçların sınırı yalnızca hayal gücünüz. PC İçin Yüz Değiştirme Programları Yüz değiştirme programları genelde mobil cihazlarda daha çok kullanılıyor olsa da PC’de de bu işlemi gerçekleştirebileceğiniz bazı yazılımlar bulunuyor. Her şeyden önce bilgisayarda fotomontaj, resim düzenleme, tasarım gibi aklınıza gelebilecek tüm grafik işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz Photoshop gibi bir yazılım var. 1. Photoshop

Biliyoruz, Photoshop direkt yüz değiştirmek için kullanabileceğiniz basit bir program değil. Ancak programa temel düzeyde hakimseniz bile bu kapsamlı programı yüz değiştirme haricinde farklı fotomontaj işleriniz için de kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey “Path Tool” ile değiştirmek istediğiniz yüzleri seçmek ve yerlerini değiştirmek.

2. Auto Face Swap

Pek çok kullanıcı fark etmese de Windows’un da uygulama indirebileceğiniz bir store’u bulunuyor. Microsoft Store’dan ücretsiz olarak indirebileceğiniz bu yazılımla hem fotoğraflar hem de canlı kamera görüntüsü üzerinden yüz değiştirme yapabilmeniz mümkün. Ayrıca uygulamada iki fotoğrafı birbirine karıştırarak yaşlandırma da yapabiliyorsunuz. 3. Foto Face Swap

Bu yazılımda da çok kolay bir şekilde yüz değiştirmeniz mümkün. Yüzünüzün olduğu ve değiştirmek istediğiniz fotoğrafları uygulamaya yükleyip ilgili alanları seçtikten sonra sürükleyip bırakarak yüz değiştirme işlemini tamamlayabilirsiniz. Foto Face Swap’te seçtiğiniz yüzleri büyütüp küçültebilir, döndürüp çevirebilir ve hedef fotoğrafa uygun bir pozisyona getirebilirsiniz. Android ve iPhone İçin Yüz Değiştirme Uygulamaları Bilgisayarda, özellikle Auto Face Swap işi layığıyla yerine getirse de işin kaymağı mobil cihazlarda. Yalnızca bu işlem için üretilmiş basit uygulamalarla, akıllı telefonlarınızda çektiğiniz fotoğraflarda yüz değiştirmek son derece kolay. 1. Face Swap Live

Çoğu uygulama statik görsellerdeki yüzleri değiştirmeyi başarırken Face Swap Live, canlı kamera görüntüsünde yanınızdaki kişiyle yüz değiştirmenize imkan tanıyor. Bu özelliğin çalışabilmesi için iki kişinin de kameraya direkt bakması gerekiyor. Yüz değiştirme yaptıktan sonra bu şekilde video kaydedebilir veya canlı yayın yapabilirsiniz. Bu başarılı uygulama şu an için yalnızca iOS’ta bulunsa da Android cihazlar için de geliştiriliyor.