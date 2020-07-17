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Yüz estetiğinde çene ve yanakların önemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.07.2020 15:59 | Son Güncelleme

Çene ve yanak estetiğiyle yüzün çok daha estetik bir görünüme kavuşabileceğini belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, yüz estetiği ile ilgili bilinmesi gereken detayları anlattı.

Yüz estetiğinde çene ve yanakların önemi

İnce yanak ve belirgin çene konturu yüzün en önemli estetik unsurları arasındadır. Sıkı ve belirgin çene konturu ile elmacık kemikleri yüzün daha genç görünmesini sağlamasının yanı sıra burun, alın, dudak gibi yüzün diğer ögelerinin de ön plana çıkmasına yardımcı olur.

İdeal yüz hatlarında her bir ögenin belirginliğini konumunu koruması ve altın orana göre yüzün diğer ögeleriyle uyumlu olması çok önemlidir. Yanaklar ile çene konturu kimi zaman doğuştan kimi zaman ise yaşa bağlı olarak zayıflar ve belirginliğini kaybeder. Yüz olduğundan daha yorgun ve yaşlı görünmeye başlar. Yüzün konturları kaybolunca gözler ve dudaklar gibi ögeler de yüzdeki vurgusunu kaybeder.

YANAK, ELMACIK KEMİĞİ VE ÇENE KONTURU

İnce yanaklar, çıkık elmacık kemikleri ve belirgin çene konturu yüzün görünümü baştan aşağıya yenileyebilir, canlı ve enerjik bir görünüm sağlayabilir. Günümüzde ameliyatsız tekniklerle birkaç dakika içinde elmacık kemiği ve çene konturu belirginleştirme operasyonlarından oldukça etkili sonuçlar elde edilebilmektedir. Hollywood estetikleri olarak bilinen bu iki operasyon, dünyaca ünlü starların bir türlü yaşlanmama sırlarının en başında yer alıyor. Peki, nedir bu iki operasyonun özelliği ve nasıl yapılıyor?

Ameliyatsız bir teknik olan Nefertiti botoksu, ismini Mısır kraliçesi Nefertiti’den alıyor. Bu prosedürün özelliği çene konturunun belirginleştirilmesinin yanı sıra boynun daha uzun ve gergin görünmesini de sağlamasıdır.

Anti-aging yani gençleştirme estetiklerinde sadece göz ve ağız çevresindeki kırışıkların tedavi edilmesi yeterli olmayabilir. Çünkü zamanla çene ve boyun da yaşlanır. Çene çizgisi belirsiz bir hal alır, boyunda kat izleri oluşur. İşte Nefertiti botoksu ve dolgu enjeksiyonları ile bu sorunların tedavisi ameliyata gerek olmaksızın sadece birkaç dakika içinde uygulanan enjeksiyonlarla mümkün.

Yanaklara ve çenelere enjekte edilen dolgu enjeksiyonların etkileri kullanılan malzemesinin türüne göre 4 ay ila 2 yıl arasında sürebilir. Ayrıca, enjekte edilen dolgu malzemesinin geri döndürülme imkanı da vardır. Sonuçlardan memnun kalınmaması durumunda, dolguyu çözen ve yapılan düzeltmeyi kaldıran ürünler de vardır.

YANAK İNCELTME VE ELMACIK KEMİĞİ BELİRGİNLEŞTİRME

Yüz bölgesi, yaşlanmaya ya da kilo almaya bağlı olarak zamanla aşırı derecede yağlanabilir. Bişektomi ile yanaktaki aşırı yağlanma giderilerek yüzün konturu yeniden şekillendirilebilir. Estetik cerrahide yanaklardaki aşırı yağ fazlalıkları liposuction tekniği ile alınarak azaltılabilir. Yanaktan yağ alma estetiği minimal invaziv içeren bir tekniktir. Prosedür yanakta iz bırakmayacak şekilde ağzın içerisinden gerçekleştirilir. Nihai sonuçlarının ortaya çıkması birkaç hafta sürebilir. Uygulamanın sonuçları ise kalıcıdır.

Kombine bir operasyonla yanak inceltmeyle beraber özellikle yüzün orta kısmında ortaya çıkan kırışıklıklarla hacim eksiklikleri de dolgu ve botoks teknikleriyle giderilebilir. İhtiyaca göre çene hattına da dolgu maddesi eklenerek yüzün görünümünde büyük bir fark yaratılabilir.


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