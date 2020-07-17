Yüz estetiğinde çene ve yanakların önemi

İnce yanak ve belirgin çene konturu yüzün en önemli estetik unsurları arasındadır. Sıkı ve belirgin çene konturu ile elmacık kemikleri yüzün daha genç görünmesini sağlamasının yanı sıra burun, alın, dudak gibi yüzün diğer ögelerinin de ön plana çıkmasına yardımcı olur.

İdeal yüz hatlarında her bir ögenin belirginliğini konumunu koruması ve altın orana göre yüzün diğer ögeleriyle uyumlu olması çok önemlidir. Yanaklar ile çene konturu kimi zaman doğuştan kimi zaman ise yaşa bağlı olarak zayıflar ve belirginliğini kaybeder. Yüz olduğundan daha yorgun ve yaşlı görünmeye başlar. Yüzün konturları kaybolunca gözler ve dudaklar gibi ögeler de yüzdeki vurgusunu kaybeder.

YANAK, ELMACIK KEMİĞİ VE ÇENE KONTURU

İnce yanaklar, çıkık elmacık kemikleri ve belirgin çene konturu yüzün görünümü baştan aşağıya yenileyebilir, canlı ve enerjik bir görünüm sağlayabilir. Günümüzde ameliyatsız tekniklerle birkaç dakika içinde elmacık kemiği ve çene konturu belirginleştirme operasyonlarından oldukça etkili sonuçlar elde edilebilmektedir. Hollywood estetikleri olarak bilinen bu iki operasyon, dünyaca ünlü starların bir türlü yaşlanmama sırlarının en başında yer alıyor. Peki, nedir bu iki operasyonun özelliği ve nasıl yapılıyor?