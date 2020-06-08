Yüz felcine iyi gelen pratik egzersizler

Bir yüz siniri çalışmıyorsa veya dejenerasyon oluşmuşsa, yüzdeki kaslar düzgün çalışmak için gerekli sinyalleri alamaz. Bu, yüzün etkilenen kısmının, gözlerin, ağzın ve diğer alanların hareketini etkileyebilecek asimetri ile sonuçlanır.

Yüz felcinin farklı dereceleri vardır: Bazen yüzün sadece alt yarısı etkilenir, bazen yüzün bir tarafı etkilenir ve bazı durumlarda yüzün her iki tarafı da etkilenir.

YÜZ SİNİRLERİ NASIL ÇALIŞIR?

Yüzün her bir bölümünün kendi siniri vardır, bu nedenle sol yüz siniri zarar görürse sadece yüzün sol tarafını etkiler ve bunun tersi de geçerlidir. Her sinir beyinden başlar ve kulağın önünden geçerek, beş ayrı dalla yüze yayılır. Bu dallar yüz ifadesi için kullanılan kasların inervasyonunu sağlar. Gözyaşı, tükürük üretimi ve tat duyusu da fasiyal sinir tarafından kontrol edilir.

YÜZ FELCİNİN NEDENİ NEDİR?

Yüz felcinin en yaygın nedeni Bell’s felci olmasına rağmen, aslında birçok farklı nedeni vardır ve tedavi, nedene bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Yüz felcinin ana nedenlerinden bazıları şöyle:

-Bell’s felci ve Ramsay Hunt sendromu gibi viral enfeksiyonlar.