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Yüz gençleştirmede kombine yüz estetiği

24.11.2020 15:27 | Son Güncelleme:
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Yüz gençleştirmede kombine yüz estetiği

Kırışık tedavisi, çene estetiği, kaş kaldırma, göz torbaları, elmacık kemiği, gözaltı morluğu tedavisi ve dudak dolgusu aynı anda yapılabilir mi? Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, kombine yüz estetiği operasyonlarını sizler için anlattı.

Evet, genel yüz estetiğinde aynı seansta birden fazla estetik sorun tedavi edilebilir. Hatta çoğunlukla aynı anda yaptırılması da tavsiye edilir. Yüzde yorgun ve mutsuz bir görünüme sahip olan hastalarımızda kırışıklıklar oluşmuş, gözde torbalanmalar ve morluklar, alında çizgiler oluşmuşsa tek başına göz torbası tedavisi ya da kaş kaldırma operasyonu yüze ihtiyacı olan görünümü kazandırmaz. Bu nedenle istenilen sonuca ulaşabilmek için yüzde yorgun ve yaşlı görünüme neden olan deformasyonların aynı anda tedavi edilmesi gerekir.

BURUN İLE ÇENE ESTETİĞİ AYNI ANDA

Burun ile çenenin görünümü yüzde birbirini destekleyen unsurlardır. Başarılı bir burun estetiğinin ardından eğer çenenin pozisyonu olması gereken pozisyondan daha geride ise burnun yeni şekli istenildiği gibi ortaya çıkmaz. Bu durumda çenenin durumuna göre implant ya da dolgu enjeksiyonu uygulanması tavsiye edilir. Burun estetiği zahmetli bir operasyon burnunuzun yeni şeklini daha da ortaya çıkaracak destekleyici operasyonları hasta memnuniyeti için gerekli durumlarda tavsiye edebiliyoruz.

YÜZDEKİ KIRIŞIK VE SARKMALAR GİDERİLEBİLİR

Eğer yüzünüzde sarkma ve kırışıklıklar aynı anda oluşmuşsa göz kapağı torbaları dururken sadece kaz ayaklarını tedavi etmek de aynı şekilde hastayı istenen sonuca ulaştırmaz. Yüzde gençleştirme operasyonu yapılacaksa kırışıklıklar, göz torbaları, kaş düşüklükleri ve göz altı morluklarının aynı anda tedavi edilmesi tavsiye edilir. Çünkü ancak bu şekilde hayal edilen genç ve enerjik görünüme kavuşulabilir.

YÜZDEKİ HACİM EKSİKLERİ GİDERİLEBİLİR

Genel yüz estetiğinde çene, elmacık kemiği ve dudak gibi bölgelerdeki hacim eksikleri de aynı operasyonla kişinin tercihine göre yapılabilir. Bu operasyonların gerekliliği kişiye göre değişiklik gösterebilir. Örneğin elmacık kemiği yani yanakları fazla çökük olan ya da çenesi profilden görünümü bozacak kadar geride duran hastalara yapılması tavsiye edilir. Aynı şekilde dudakları çok ince olan ve kişiye aşırı sinirli ve gergin bir ifade veren kişilere de tavsiye edilir. Yüzde estetik bir sorun oluşturmadığı ama daha dolgun ya da daha çıkık durması durumunda yüze daha fazla çekicilik kazandıran durumlarda ise hastanın istekleri göz önüne alınır.

Alanında uzman bir estetik cerrahtan kişiye özel bilgi alınabilir, kişinin ihtiyacına uygun planlamalar yapılabilir.


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