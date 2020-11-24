Yüz gençleştirmede kombine yüz estetiği

Evet, genel yüz estetiğinde aynı seansta birden fazla estetik sorun tedavi edilebilir. Hatta çoğunlukla aynı anda yaptırılması da tavsiye edilir. Yüzde yorgun ve mutsuz bir görünüme sahip olan hastalarımızda kırışıklıklar oluşmuş, gözde torbalanmalar ve morluklar, alında çizgiler oluşmuşsa tek başına göz torbası tedavisi ya da kaş kaldırma operasyonu yüze ihtiyacı olan görünümü kazandırmaz. Bu nedenle istenilen sonuca ulaşabilmek için yüzde yorgun ve yaşlı görünüme neden olan deformasyonların aynı anda tedavi edilmesi gerekir.

BURUN İLE ÇENE ESTETİĞİ AYNI ANDA

Burun ile çenenin görünümü yüzde birbirini destekleyen unsurlardır. Başarılı bir burun estetiğinin ardından eğer çenenin pozisyonu olması gereken pozisyondan daha geride ise burnun yeni şekli istenildiği gibi ortaya çıkmaz. Bu durumda çenenin durumuna göre implant ya da dolgu enjeksiyonu uygulanması tavsiye edilir. Burun estetiği zahmetli bir operasyon burnunuzun yeni şeklini daha da ortaya çıkaracak destekleyici operasyonları hasta memnuniyeti için gerekli durumlarda tavsiye edebiliyoruz.