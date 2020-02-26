Yüz germe hakkında doğru bilinen yanlışlar

Sosyal medyanın etkisi ve modern yaşamın yeni kuralları, hepimizin her zaman daha genç, sağlıklı ve bakımlı olmasını şart koşuyor neredeyse. Bu nedenle yüz gençleştirme işlemlerine yönelik ilgi de günden güne artıyor. Ancak tıptaki gelişmelere bağlı olarak birçok yeniliğin olduğu yüz germe operasyonlarındaki bilgimiz ne yazık ki yeterli değil. Bu da kişileri çeşitli yanlışlıklara sürüklüyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Ozan Aslan, yüz germe işlemini “yüz ve boyundaki yıpranma, yaşlanma sonucu oluşan cilt sarkıklıkları ile ağız, burun ve göz çevresindeki çukurların iyileştirilmesi için yapılan cerrahi işlemler bütünü” olarak tanımlıyor. Dr. Ozan Aslan, sosyal medyanın yaygınlaşması ve kullanım şekline bağlı olarak insanlarda gelişen mutlak iyilik halinde olma gerekliliği duygudurumunun, tıbbi müdahale ve tedavi yöntemlerini değiştirdiği kanaatinde. Telefon filtrelerinin işlevsiz kaldığı gerçek hayatta insanlar tarafından sıklığı artarak talep edilen yüz gençleştirme konusundaki bilgi kirliliğine de dikkat çeken Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Ozan Aslan, yüz germe ve tazeleme uygulamaları hakkında doğru bilinen 6 yanlışı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Yüz germe her yaşta yapılabilir: YANLIŞ! DOĞRUSU: Her ne kadar tıbbi müdahaleler yaşa değil meydana gelen bozulmaya göre planlansa da 30 yaşın altında yüz germe operasyonundan kaçınılması gerekiyor. 20’li ve 30’lu yaşlarda dolgu, botoks, antiaging ve mezoterapi uygulamaları gibi ‘minik dokunuşlar’ ile cerrahi operasyona olan ihtiyacın ertelenmesi gerektiğini söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Ozan Aslan, “30’lu ve 40’lı yaşlarda da mini facelift ile kök hücre yağ enjeksiyonları birlikte uygulanarak derin plan yüz germe ihtiyacı ertelenebilir. Ancak yüz germe ihtiyacı olan hastalarda bu koruyucu girişimler fayda sağlasa da uzun ömürlü olamıyor” diyor. İleri yaş gruplarında ise anestezi ve cerrahi komplikasyon riskleri değerlendirilerek ameliyat süresinin daha kısa olduğu güvenli teknikler seçiliyor. Yüz yaşlanması deri sarkması sonucu oluşan bir hastalıktır: YANLIŞ! DOĞRUSU:Hücresel yaşlanma bir hastalık olmayıp genetik, çevresel ve ruhsal etkiler nedeniyle dokuların zaman içinde fonksiyon azalmasına uğradığı doğal bir süreç. Vücudumuzun en büyük organı olan derimiz de, bu yaşlanma sürecinden görünür şekilde etkileniyor. Yaşlanma ile yüz derisinde elastikiyeti sağlayan kolajen, elastin ve hyalüronik asit kayıpları yaşanıyor; hücre yenilenmesinde bozulma ile pigment birikimleri oluşuyor. Bunun sonucunda ciltte gerginlik kaybı, kuruluk, lekelenme ve pullanma görülüyor. Yağ dokusunda hacim kaybı sonucu çukurluklar oluşuyor. Kas örtüsündeki gevşeklik yüzünden ağız, burun ve göz çevresinde ince çizgiler, derin oluklar ve sarkmalar meydana geliyor. Kemik dokusunda görülen incelme iskelet çatının zayıflamasına ve sarkıklığın daha da artmasına sebep oluyor.

Yüz germe operasyonu sadece kulak önündeki fazla deri alınarak yapılır: YANLIŞ! DOĞRUSU: Bu tekniğin uygulanmaya başlandığı ilk yıllarda sadece deri fazlalığına müdahale ediliyordu. Fazla deri kesilerek çıkarılıyor ve bu yolla cilt gerginliği sağlanmaya çalışılıyordu. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Ozan Aslan günümüzde bu yöntemin yüzde meydana gelen bozulmanın derecesine bağlı olarak kök hücre tedavileri, yağ greftleri, sarkan kas örtünün askılanması gibi çok sayıda teknikle birlikte kullanıldığını belirtiyor. Bu sayede yüz germe operasyonundan çok daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Botoks, dolgular ve lazer uygulamaları, cerrahi gerekliliğini ortadan kaldırır: YANLIŞ! DOĞRUSU: Günümüzde sık kullanılan hyalüronik asit dolguları ile cilt neminin artırılması, kısmi yağ dokusu kayıplarının gizlenmesi, botoks ile ince kırışıklıkların azaltılması, çeşitli enerji bazlı cihazlar ve mezoterapi uygulamaları ile cilt sıkılığının desteklenmesi, hücresel yenilenmeye destek olunması gibi yöntemler, ‘yıpranmış’ yüz görünümü için faydalı oluyor. Ancak bu yöntemler cerrahiye duyulan gereği ortadan kaldırmıyor, sadece bir süre erteliyor. Dr. Ozan Aslan, “Bu işlemler yaşlı yüz görünümüne sebep olan daha derin doku deformitelerinin ve ileri derece sarkıklıkların tedavilerinde cerrahinin yerini tutmuyor. Ancak cerrahiden önce ve sonra, destek tedavi olarak uygulanmaları sonucun kalıcılığına destek olur” diyor.