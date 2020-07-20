Yüz maskesi ABD güvenlik güçlerinin planlarını bozdu

Yüz maskesi batı toplumları için yeni bir kavram olsa da Uzak Doğu’da pek çok insan gerek hastalık endişeleriyle gerekse de hava kirliliği nedeniyle uzun yıllardır yüz maskeleri kullanıyor. Şimdi etkisi uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek Kovid-19 nedeniyle, yüz maskelerinin pandemiden sonra bile kullanılması ihtimali yükselmiş görünüyor. Özellikle kış aylarında maske kullanımının artacağı düşünülüyor. Gribin artış gösterdiği dönemlerde batı toplumlarında yüz maskesi refleksinin gelişmesi bekleniyor.

MASKE SUÇLULARI KAMUFLE EDİYOR

Fakat sorun şu ki, halka açık alanları tarayan ve yapay zeka ile kontrol edilen güvenlik kameraları, yüzünden maske olan insanları tanımakta zorlanıyor. Bu da aranan kişilerin maske il kamufle olarak rahatça hareket etmesinin önünü açıyor. Dahası, ABD Federal güvenlik birimleri bu sistemlere yıllardır çok büyük emek ve maddi kaynak harcadılar. Ülkenin pek çok noktası artık kameralarla kontrol altına alınmış durumda. Şimdi Kovid-19 ve maske alışkanlığı nedeniyle bu hazırlıklar büyük oranda çöp olabilir.