HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yüz maskesi ABD güvenlik güçlerinin planlarını bozdu

Yüz maskesi ABD güvenlik güçlerinin planlarını bozdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2020 12:09 | Son Güncelleme

Yüz maskesi ABD içinde uzun yıllar boyunca kullanılacak bir alışkanlık olarak kalıcı hale gelirse, aranan pek çok kişinin yüz tanıma teknolojilerini aldatabileceği öngörülüyor.

Yüz maskesi ABD güvenlik güçlerinin planlarını bozdu

Yüz maskesi batı toplumları için yeni bir kavram olsa da Uzak Doğu’da pek çok insan gerek hastalık endişeleriyle gerekse de hava kirliliği nedeniyle uzun yıllardır yüz maskeleri kullanıyor. Şimdi etkisi uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek Kovid-19 nedeniyle, yüz maskelerinin pandemiden sonra bile kullanılması ihtimali yükselmiş görünüyor. Özellikle kış aylarında maske kullanımının artacağı düşünülüyor. Gribin artış gösterdiği dönemlerde batı toplumlarında yüz maskesi refleksinin gelişmesi bekleniyor.

MASKE SUÇLULARI KAMUFLE EDİYOR

Fakat sorun şu ki, halka açık alanları tarayan ve yapay zeka ile kontrol edilen güvenlik kameraları, yüzünden maske olan insanları tanımakta zorlanıyor. Bu da aranan kişilerin maske il kamufle olarak rahatça hareket etmesinin önünü açıyor. Dahası, ABD Federal güvenlik birimleri bu sistemlere yıllardır çok büyük emek ve maddi kaynak harcadılar. Ülkenin pek çok noktası artık kameralarla kontrol altına alınmış durumda. Şimdi Kovid-19 ve maske alışkanlığı nedeniyle bu hazırlıklar büyük oranda çöp olabilir.

Zira, aranan kimse dışarıya maskesiz çıkmayacağı için, kameraların yüzlerini tarayabildiği maskesiz kişiler zaten hiçbir araması olmayan insanlar olacak. Diğer bir deyişle, kamera sistemleri boşuna para yakacak ancak hiçbir sonuç alamayacak.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Pandeminin ektileri geçse de toplumların büyük oranda maske takmaya devam edeceği fikrine katılıyor musunuz?

Old Guard oyunu ömür boyu Netflix aboneliği veriyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Samsung'un yeni 'kelebeği' için beklenen tarih açıklandı!Samsung'un yeni 'kelebeği' için beklenen tarih açıklandı!
Waiyfair ne demek, neden Twitter gündemine oturdu?Waiyfair ne demek, neden Twitter gündemine oturdu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Yaralı halde 1 kilometre yürüdü

Yaralı halde 1 kilometre yürüdü

Sokak ortasındaki iğrenç olayda yeni gelişme!

Sokak ortasındaki iğrenç olayda yeni gelişme!

Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

İlginizi Çekebilir

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galaxy Note 20’nin tasarımı yayınlanan videoda ortaya çıktı

Karşınızda Samsung'un yeni amiralinin canlı görüntüleri!

Samsung yeni M modeli için geri sayıma geçti

Samsung'un yeni dev bataryalı telefonu için geri sayım!

Oppo'nun 5G destekli yeni telefonu performans testinde ortaya çıktı

Oppo'nun yeni telefonu performans testine çıktı, puanı şaşırttı!

Yeni iPad Air modeli selefinden daha ucuz olacak

Yeni iPad'in fiyatıyla alakalı heyecanlandıran detay!

Zoom’daki açık tehlikeli boyutlara ulaştı

Zoom'da dolandırıcılığa kapı aralayan tehlikeli açık!

Galaxy Note 20 tek değil: Samsung Galaxy Z Fold 2'nin tanıtım tarihi açıklandı!

Samsung'un yeni 'kelebeği' için beklenen tarih açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.