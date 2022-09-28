Yüz milyonlarca indirmeye sahip: Rus sosyal ağı VK, App Store'dan kaldırıldı!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle batının Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar sürüyor. Birçok batılı şirket, artık Rusya'ya veya Rusya'da hizmet vermiyor. Son olarak, 2006 yılında Pavel Durov tarafından kurulan Rusya'nın en büyük sosyal ağı VKontakte (VK) bazı uygulamalarının Apple tarafından engellendiğini belirtti.

VK: "UYGULAMALAR APPLE TARAFINDAN ENGELLENİYOR"

Resmi internet sitesinden bir mesaj paylaşan VK, mesajında "Artık bazı VK uygulamaları Apple tarafından engelleniyor, bu nedenle App Store'dan indirilemez ve güncellenemezler." ifadelerini kullandı.

VK, akıllı telefonlara daha önceden yüklenmiş olan VK uygulamalarının çalışmaya devam ettiğini, ancak bildirimler ve ödemeler konusunda bazı sorunlar yaşanabileceğini dile getirdi.

Şirket son olarak, "VKontakte uygulaması Apple cihazlarda da çalışmaya devam edecek. Ayrıca, sitenin mobil sürümünü ve masaüstü sürümünü kullanabilirsiniz. VK, iOS için uygulamalar geliştirmeye ve desteklemeye devam edecek." dedi

INSTAGRAM, FACEBOOK VE TWITTER ENGELLİ

Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinden beri, Instagram, Facebook ve Twitter dahil olmak üzere birçok Amerikan menşeli sosyal medya platformunu engelledi. ABD ve diğer hükümetler, Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen VK Group CEO'su Vladimir Kiriyenko da başta üzere birçok Rus hükümetine bağlı kişi ve işletmeye yaptırım uyguladı.

