HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yüz nakilli Recep Sert uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! 'Ben yapmadım, göreceksiniz'

Yüz nakilli Recep Sert uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! 'Ben yapmadım, göreceksiniz'

18.03.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2013 yılında yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert, Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda göz altına alınmıştı. Recep Sert'in de olduğu 10 şüpheliden 9'u, adliyeye sevk edilirken, kendini görüntüleyen gazetecilere, ''Ben yapmadım, göreceksiniz" dediği duyuldu. Recep Sert daha önce de, ödemediği bin 500 liralık borç yüzünden önce icralık olmuş ardında da İnegöl’de gözaltına alınıp Bursa 2. İcra Ceza Mahkemesi kararıyla tutuklanmıştı.

Yüz nakilli Recep Sert uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! 'Ben yapmadım, göreceksiniz'

Balıkesir Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan Balıkesir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, 16 Mart'ta şüphelileri takibe aldı. Uyuşturucu teslim edildiği sırada suçüstü yapan ekipler, aralarında 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

''BEN YAPMADIM''

1 kilo 237 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda; taksi şoförü olduğu belirlenen M.B. (32) serbest bırakılırken, Recep Sert, E.Y. (24), Ü.K. (29), M.B. (32) , D.T (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B. E. (44) adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk sırasında Recep Sert, görüntü çeken gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz" diyerek seslendi.

Screenshot_7

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cuma mesajları ve sözleri 2022!Cuma mesajları ve sözleri 2022!
Rusya'dan Bosna Hersek'e tehdit: Ukrayna örneğinde beklentimizi gösterdikRusya'dan Bosna Hersek'e tehdit: Ukrayna örneğinde beklentimizi gösterdik
Dünyayı heyecanlandıran açıklama Türkiye'den geldi! "Umudumuz arttı"Dünyayı heyecanlandıran açıklama Türkiye'den geldi! "Umudumuz arttı"
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Barcelona hırsını alamadı! Maç sonunda Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldılar...

Barcelona hırsını alamadı! Maç sonunda Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldılar...

İngilizlerden flaş iddia: Rus ordusu durdu

İngilizlerden flaş iddia: Rus ordusu durdu

Öğrencilerin sır ölümü! Atılan konuma gittiler, sonrası korkunç

Öğrencilerin sır ölümü! Atılan konuma gittiler, sonrası korkunç

İstanbul'da kar sağanakları başladı! Kaç gün sürecek?

İstanbul'da kar sağanakları başladı! Kaç gün sürecek?

Ne korona, ne omicron: Beyni iltihaplandırıyor! İlk ölümler bildirildi

Ne korona, ne omicron: Beyni iltihaplandırıyor! İlk ölümler bildirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.