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Yüz nakilli Uğur Acar, yüzüne sinek konsa mutlu oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ilk yüz nakli olan hastası Uğur Acar, özlemle beklediği güzel yılları yaşamaya başladığını söyledi.

Yüz nakilli Uğur Acar, yüzüne sinek konsa mutlu oluyor

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin ilk yüz nakli olan hastası Uğur Acar, özlemle beklediği güzel yılları yaşamaya başladığını söyledi. Yüzüne sinek konsa hissettiğini söyleyen Acar (26), "Yüzüme sinek konuyor ve cildimde kaşınma oluyor, bu da beni mutlu ediyor, çok farklı bir duygu, yaşamayan bilemez" dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece Köyü’nde dünyaya geldikten bir ay sonra evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 12 saat süren operasyonla Türkiye'nin ilk yüz nakli olan hastası oldu. Tüm dünya tarafından izlenen ameliyatla yeni yüzüne kavuşan Uğur Acar, 7,5 yılın sonunda yüz mimiklerinin yerine oturduğunu, bakışlarının mana kazandığını, donuk ve ifadesiz bakmadığını söyledi. Acar, "Ağız ve göz çevremde en küçük kasılma yok. Öyle ki bazen yüzüme sinek konuyor ve cildimde kaşınma oluyor, bu da beni mutlu ediyor, çok farklı bir duygu, yaşamayan bilemez" dedi.
ÇOCUKLARLA KONUŞMAK GÜZEL
Nakilden önce hiç sosyal hayatı olmadığını, neredeyse evin dışına çıkamadığını ifade eden Acar, "O yıllarda arkadaş bulmakta dahi zorlanıyor, kimsenin yüzüne bakamıyordum. İnsanlarla göz göze gelmekten çekiniyordum. Artık üniversitede çalışıyorum, arkadaşlarım var. Çocuklarla konuşuyorum. Bu da beni mutlu ediyor" dedi.
4 KEZ ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ
Türkiye'nin ilk yüz nakilli hastası olarak 7.5 yılı geride bıraktığını, nakilden sonra 4 kez estetik operasyon geçirdiğini söyleyen Acar, 4 ay önce yapılan son ameliyattan sonra estetiğin etkisini görmeye başladığını söyledi. Uğur Acar, "Her operasyonun etkisini gösterebilmesi için zaman geçmesi gerekiyor. 2 ya da 4 ay beklemek gerekiyor. Benim için geride kalan yılların hiç önemi yok. Yüz nakli operasyonundan sonra en güzel yılların beni beklediğini biliyordum. Yüz nakli olmaya karar verdiğimde bundan emindim. Sonuçtan mutlu olacağımı biliyordum. Şu anda da mutlu ve huzurluyum. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Kesin olmamakla beraber bir kırışıklık giderme operasyonu daha yapılabilir, bu da hocalarımın kararı ile uygun görürlerse yaz sonunda bir kez daha estetik ameliyat olabilirim" diye konuştu.
MOTOSİKLET KULLANMAYI SEVİYOR
Çok mutlu olduğunu ve yaşamayı sevdiğini söyleyen Acar, motosiklet kullanmayı çok sevdiğini belirtti. Acar, "Motoru severim ama hız yapmayı kesinlikle sevmem. Motosiklet hastası değilim. Motor kullanmayı iyi bilirim fakat sürekli motosiklet kullanıcısı değilim. Motoru yeri ve zamanı gelince kullanırım" dedi.
SOSYAL PROJELERDE YER ALIYOR
Sosyal projelerde yer almaktan mutluluk duyduğunu, organ ve doku bağışı için oluşturulan projelerde yer aldığını aktaran Uğur Acar, "Organ ve doku bağışı yapmaları için insanların bilinçlenmesinde katkım olunca kendime güvenim artıyor. İnsanlar beni görünce, tanıyınca organ bağışına bakışları değişiyor, herkesi organ ve doku bağışına çağırıyorum" dedi.

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Yüz nakilli Uğur Acar, yüzüne sinek konsa mutlu oluyorYüz nakilli Uğur Acar, yüzüne sinek konsa mutlu oluyorYüz nakilli Uğur Acar, yüzüne sinek konsa mutlu oluyor

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