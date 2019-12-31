Yüz nakli olan hastalar ve nakil bekleyen hastalar yeni yıla birlikte girdi

Antalya’da organ nakli olan ve organ nakli bekleyen hastalar, Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin (AKBÖHONDER) düzenlediği yılbaşı etkinliğinde bir araya geldi. Ortak dilek ise 2020 yılının organ bağışı yılı olması oldu.

Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği’nce (AKBÖHONDER), nakil olan ve nakil bekleyen hastalar için dernek binasında yılbaşı kutlaması düzenlendi. Daha önce organ nakli yapılan ya da nakil olmak için uygun organ bekleyen hastaların bir araya geldiği etkinlikte, Dernek Başkanı Mehmet Şahan ile hastalar yemek yedi, yeni yıl pastası kesti, müzik eşliğinde eğlendi.

"Organ bağışı yılı olsun"

AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, her yıl olduğu gibi 2019 yılının son gününde de bir araya geldiklerini söyledi. Yeni yılın Türkiye’ye sevgi, barış huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Şahan, “ Organ bağışı için 2020 çok iyi bir yıl olsun. Organ nakli bekleyen tüm hastalarımız nakil olsun. 2020 organ nakli yılı olsun. Yüz nakilli hastalarımızda bizi yalnız bırakmadı. Biz büyük bir aileyiz.” dedi.