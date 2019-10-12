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Yüz nakliyle tanınmıştı, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 22:21 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir kişiye düzenlenen silahlı saldırı olayla ilgili gözaltına alınan aralarında Türkiye’nin beşinci yüz nakli gerçekleştirilen Recep Sert’in de bulunduğu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.Alınan bilgilere göre, Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde İrfan Demir adlı şahsa bir kişi 3 el ateş etti.

Yüz nakliyle tanınmıştı, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı

Bilecik’te bir kişiye düzenlenen silahlı saldırı olayla ilgili gözaltına alınan aralarında Türkiye’nin beşinci yüz nakli gerçekleştirilen Recep Sert’in de bulunduğu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde İrfan Demir adlı şahsa bir kişi 3 el ateş etti. Kurşunların hiçbiri şahsa denk gelmezken, mermiler çevredeki boru ve park halindeki araçlara isabet etti. Bununla ilgili İrfan Demir olay yerine gelen polis ekiplerine kendisine ateş şahsı tanımadığı ve yüzünde yanık izleri olduğunu söyledi.

Emniyetin titiz çalışması olayı çözdü
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne ekiplerin titiz çalışması sonucu Bilecik’te Mehmet Cömert’e ait bir çiğ köfte firmasına adı altında 4 dükkanı İrfan Demir’e devrettiği, bununla ilgili aralarında anlaşmazlıklar olduğu bu sebeple tehdit edildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler olay yerindeki güvenlik kameraları izlerken, olay günü İrfan Demir’e ateş eden şahsın Mehmet Cömert’e yakınlığı bulunan Recep Sert olduğu tespit edildi. Recep Sert’in olay günü akrabası olan Samet Sert ile birlikte 16 PZ 855 plakalı beyaz renkli bir araçla Bilecik iline geldikleri, aracın kiralık olduğu ve Recai Yılmaz adına kiralandığı bilgilerine ulaştı. Tüm delilleri birleştiren Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Recep Sert’in Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet ettiğini bilgisine ulaşır ulaşmaz harekete geçti. Şüpheli şahıs İnegöl ilçesinde olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı.

Recep Sert’in eşi de gözaltına alındı
Emniyet, Recep Sert’in yanı sıra eşi olan Esma Sert, Samet Sert ve İrfan Demir ile husumeti bulunan Mehmet Cömert isimli şahıslar da gözaltına alındı. Şahıslar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından bugün Bilecik Adliye Sarayı götürüldü. Savcının tutuklama talebi ile mahkeme sevk ettiği 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüz nakli sonrası tanınmıştı
Öte yandan Türkiye’nin beşinci yüz naklini operasyonu sonrası tanınan Recep Sert, Bursa’da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüz-çene nakli yapıldıktan sonra hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile evlenmişti.

Yüz nakliyle tanınmıştı, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı

Yüz nakliyle tanınmıştı, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı

Yüz nakliyle tanınmıştı, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı

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