'Yüz tanıma'daki gelişim güvenliğe yeni boyut kazandırıyor

İSTANBUL,(DHA)- Yüz tanımada geleneksel sistemler yerini daha akıllı çözümler sunan sistemlere bırakıyor. Bu kapsamda Güvenlik teknolojileri çözümleri sunan Sensormatic tarafından geliştirilen Yüz Tanıma Çözümü yüz tanıma algoritması, güçlü şifreleme özelliği ve kamera bağımsız yapısıyla kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Alışveriş merkezleri ve stadyumlar gibi insan trafiğinin yoğun olduğu yerler, güvenlik seviyesi yüksek fabrika ve tesisler için ideal olduğu belirtilen bu çözüm, aynı zamanda yakın gelecekte sayıları daha da artacak olan akıllı şehir uygulamalarının vazgeçilmez unsurlarından biri olmaya hazırlanıyor. Örneğin emniyet teşkilatı kalabalık bir meydanda kötü niyetli kişileri ararken, bazı işletmeler ise giriş-çıkışları özel izne tabi bina ve alanlar için bu çözümden faydalanabiliyor.

Yüz tanıma işlemi sırasında her kişiye ait yüzü 256 basamaklı, değiştirilemez bir kodla tanımlayan sistem, insan yüzünde yer alan dudak ve burun gibi noktaların algoritmasını işleyerek doğruluk oranını en üst seviyeye çıkartıyor. Tanımlanan yüzler, kullanan kurumlar tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda geçmişe yönelik ya da canlı kayıtlar üzerinden aranabiliyor. Taranan görüntü kaynağının yalnızca güvenlik kameralarından gelen görüntüler olmasına gerek bulunmuyor. Akıllı telefonlar, kameralar veya YouTube gibi platformlarda bulunan videolar sisteme yüklenerek de tarama yapılabiliyor. Yüz Tanıma Yazılımı, gelişmiş algoritması ile bu videolardaki yüzleri inceliyor ve daha önce kurum tarafından hazırlanmış bir kara liste olması durumunda, bu listedeki kişileri tespit ederek uyarı verebiliyor.