Yüz taraması her zaman kesin sonuç vermiyor

Yüz taraması teknolojisi ile aranan kişilerin kolayca bulunabileceğini iddia edenleri yanıltan bir tutuklama ABD’de gerçekleşmişti. Yapay zekanın aranan bir kişiye benzetmesi sonucunda tutuklanan kişinin aslında aranmadığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Detroit polisi bir kişiyi de yapay zekanın uyarısıyla yanlışlıkla tutukladı.

SUÇSUZ OLDUĞUNU İSPATLADILAR

Michael Oliver isimli ABD vatandaşı bir kişi, polis tarafından Mayıs 2019’da başka birine saldırdığı ve kişinin telefonunu kırdığı için tutuklandı. Suçlamada bulunan kişi de Michael Oliver’ı teşhis edip onay verince, Oliver tutuklandı. Ancak suçu kabul etmeyen Oliver ve avukatı, suç videosunda görülen kişinin Michael Oliver olmadığını ispatladı.

YAPAY ZEKA YANILDI

Olay günü çekilen ve düşük çözünürlüklü olan videoda, yüzü net seçilemeyen ancak kolundaki dövmeleri belli olan saldırganın eşgalinden yola çıkan yapay zeka, genel hatları benzediği için Oliver hakkında alarm vermişti. Saldırganın kolundaki dövmenin detaylandırılması sonucunda, Oliver ile aynı kişi olmadığı netleşince, tutuklanan Oliver serbest bırakıldı.