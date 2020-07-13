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Yüz taraması her zaman kesin sonuç vermiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2020 12:38 | Son Güncelleme

ABD, yapay zekanın açık alanlarda yüzleri tarayarak insanları tanımaya çalışmasının sancılarını yaşamaya devam ediyor. Daha önce yaşanan bir yanlış tutuklamanın üzerine yeni bir olay daha gündeme geldi.

Yüz taraması her zaman kesin sonuç vermiyor

Yüz taraması teknolojisi ile aranan kişilerin kolayca bulunabileceğini iddia edenleri yanıltan bir tutuklama ABD’de gerçekleşmişti. Yapay zekanın aranan bir kişiye benzetmesi sonucunda tutuklanan kişinin aslında aranmadığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Detroit polisi bir kişiyi de yapay zekanın uyarısıyla yanlışlıkla tutukladı.

SUÇSUZ OLDUĞUNU İSPATLADILAR

Michael Oliver isimli ABD vatandaşı bir kişi, polis tarafından Mayıs 2019’da başka birine saldırdığı ve kişinin telefonunu kırdığı için tutuklandı. Suçlamada bulunan kişi de Michael Oliver’ı teşhis edip onay verince, Oliver tutuklandı. Ancak suçu kabul etmeyen Oliver ve avukatı, suç videosunda görülen kişinin Michael Oliver olmadığını ispatladı.

YAPAY ZEKA YANILDI

Olay günü çekilen ve düşük çözünürlüklü olan videoda, yüzü net seçilemeyen ancak kolundaki dövmeleri belli olan saldırganın eşgalinden yola çıkan yapay zeka, genel hatları benzediği için Oliver hakkında alarm vermişti. Saldırganın kolundaki dövmenin detaylandırılması sonucunda, Oliver ile aynı kişi olmadığı netleşince, tutuklanan Oliver serbest bırakıldı.

Ancak bu olay, yapay zekanın sadece genel benzerlikler nedeniyle bile insanları suçlayabildiğini gösterdi. Ayrıca masum insanların tutuklanarak uzun hukuki mücadeleler vermek zorunda kalmaları da büyük endişe yarattı.

Olayın ardından Michael Oliver çok ciddi bir tazminat davası açmaya hazırlanırken, Detroit polisi de artık yapay zeka yüz tanıma sistemlerinin sadece cinayet davalarında kullanılacağını açıkladı.

Diğer bir deyişle, yüz tanıma teknolojilerinin gelişmesi için hala zamana ihtiyaç olduğu da ispatlanmış oldu.

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