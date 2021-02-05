Yüz tipi nasıl belirlenir? Vücudunuzla ilgili ipuçları yüzünüzde saklı

Çalışmalarımıza göre iki tip yüz bulunuyor. Androjenik ve östrojenik yüz tipleri. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi cinsiyet hormonlarından isim alıyor. Erkeksi yüz tipi diye tanımladığımız yüz tipine androjenik, kadınsı yüz tipi diye tanımladığımız yüz tipine östrojenik yüz tipi diyoruz.

Bunların oluşmasındaki en büyük faktör genetik, fakat yıllar içerisindeki değişimler bu yüz tipi değişikliklerine sebebiyet vermektedir.

YÜZ TİPİNE GÖRE YAŞLANMA NASIL OLUR?

Androjenik yüz tipinde yaşlanma daha çok çökme veya sarkma şeklinde olmaktadır, orta yüz bölgesi özellikle aşağı doğru iner ve göz altlarında boşluk ,yanak bölgesinde gıdı bölgesinde sarkma ve birikme şeklinde olur, bu kişilerde kırışıklık alın ve boyun dışında çok fazla gözlenmez.

Östrojen tipte yaşlanma da daha çok kırışma şeklinde olur.Gevşek bağ dokusu ince cilt ve yağ dokusundan eksikliğe bağlı olarak daha çok kırışma, özellikle kaz ayaklarında alında,yanakta ve boyun bölgesinde daha çok yaşlanma görülmektedir. Göz kapaklarında göz altlarında daha çok sarkıklar ve derinin elastikiyetini kaybetmenize bağlı yaşlanma görülmektedir.