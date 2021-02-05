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  4. Yüz tipi nasıl belirlenir? Vücudunuzla ilgili ipuçları yüzünüzde saklı

Yüz tipi nasıl belirlenir? Vücudunuzla ilgili ipuçları yüzünüzde saklı

05.02.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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Klinik olarak yüz tipini cilt dokusuna cilt altı bağ dokusuna cilt altı yağ dokusuna yüz kaslarımızın hareketliliğine onların yüze olan etkisine orta yüzeydeki elmacık kemiklerinin dolgunluğuna bağlı olarak ikiye ayırıyoruz. Temel amacımız klinik olarak gelen hastaların, daha çok genç hastaların, ne tür yaşlanma şekline bağlı olduğunu belirlemek ve daha sonra bunlara gerekli işlemleri, gerekli müdahaleleri veya gerekli korunma yöntemlerini bilgilendirmek.

Çalışmalarımıza göre iki tip yüz bulunuyor. Androjenik ve östrojenik yüz tipleri. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi cinsiyet hormonlarından isim alıyor. Erkeksi yüz tipi diye tanımladığımız yüz tipine androjenik, kadınsı yüz tipi diye tanımladığımız yüz tipine östrojenik yüz tipi diyoruz.

Bunların oluşmasındaki en büyük faktör genetik, fakat yıllar içerisindeki değişimler bu yüz tipi değişikliklerine sebebiyet vermektedir.

YÜZ TİPİNE GÖRE YAŞLANMA NASIL OLUR?

Androjenik yüz tipinde yaşlanma daha çok çökme veya sarkma şeklinde olmaktadır, orta yüz bölgesi özellikle aşağı doğru iner ve göz altlarında boşluk ,yanak bölgesinde gıdı bölgesinde sarkma ve birikme şeklinde olur, bu kişilerde kırışıklık alın ve boyun dışında çok fazla gözlenmez.

Östrojen tipte yaşlanma da daha çok kırışma şeklinde olur.Gevşek bağ dokusu ince cilt ve yağ dokusundan eksikliğe bağlı olarak daha çok kırışma, özellikle kaz ayaklarında alında,yanakta ve boyun bölgesinde daha çok yaşlanma görülmektedir. Göz kapaklarında göz altlarında daha çok sarkıklar ve derinin elastikiyetini kaybetmenize bağlı yaşlanma görülmektedir.

YÜZ TİPİNE GÖRE BAKIM NASIL YAPILMALIDIR?

Androjenik yüz tipindeki bayanların avantajı ilerleyen yaşlarda deformasyonu göstermelidir.Bu yüzden çok fazla kırışmayacakları için yapacakları pek bir şey yoktur. İlerleyen yaşlarda ise cerrahi tedavi gerekebilir. Özellikle orta yüz liftingi ve deformasyona bağlı olarak şakak alın liftingi veya total face lifting gibi daha çok cerrahi tedavilere ihtiyaç duyacaklardır.

Östrojen tipi kişiler, daha çok kırışıklık ve deri deformasyonuna sahip oldukları için erken yaşlarda ciltlerinin kalitesini arttırmaya yönelik işlemlere başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Yani mezoterapi yöntemleri vitamin enjeksiyon ve cildi yenileme, prp veya fibroplast tedavi yöntemleri gibi yöntemlerle ciltlerini her zaman diri tutmaları gerekmektedir.

YÜZ TİPİ VÜCUTLA İLGİLİ NE GİBİ BİLGİLER VERİR?

İsminden de anlaşılacağı gibi Androjen tipindeki kadınların vücudu daha çok erkeksi diye tabir ettiğimiz şekildedir. Cilt altı dokusu kalın karında yağlanma daha çok iç bölgelerde ve üst karın bölgesinde yağlanma fazla bacak ve popoda hacim azlığı seyreder. Bu tip vücutlarda kırışıklıklara daha az rastlanır. Onun dışında bu bayanlarda selülit ve doğum sonrası çatlaklar daha az gözükür.

Östrojen tipi bayanlardaki problemler daha çok çatlaklar üzerinedir,daha çok kırışıklıklar üzerinedir, yağlanma daha çok alt karın bölgesindedir, selülit sıkça rastlanır, bacak içi bacak dışı ve basen bölgesinde de yağlanma olmaktadır.

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