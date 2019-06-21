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Yüz yıldır ilkel yöntemle harman tuğla üretiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 12:44 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da yaşayan Sümer ailesi, yaklaşık 100 yıldır, ilkel yöntemlerle harman tuğla üretiyor.

Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da yaşayan Sümer ailesi, yaklaşık 100 yıldır, ilkel yöntemlerle harman tuğla üretiyor. 12 yaşından beri Dicle Nehri kenarında harman tuğla üretimi yaptığını anlatan 71 yaşındaki Ramazan Sümer, tuğla üretimini hala ilkel yöntemlerle icra ettiklerini söyledi. Bir dönem konutlar için üretilen harman tuğlalar artık modern mekânların dekorasyon ürünlerinde kullanılırken Sümer ailesinden Ramazan Sümer yılda ortalama 300 bin tane harman tuğla ürettiklerini söyledi. Tuğlaların tanesini 50 kuruşa sattıklarını söyleyen Sümer, "Babam bu işi yaklaşık 40 yıl yaptı. Ben de 12 yaşlarından beri bu işin içindeyim. Sümer ailesi olarak bu işi yaklaşık bir asırdır sürdürüyoruz. Bu toprağı Bismil ilçesinden tarafından kamyonlarla getiriyoruz. Önce çamur haline getiriyoruz sonra da kalıplara döküyoruz. Kalıptan sonra kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra fırına bırakıp, ateşe veriyoruz. Bir süre sonra şekil verip, satışa hazır hale getiriyoruz. Burada tuğlalarımız çok var. Bazen bir müşteri gelip hepsi alıyor. Yeterince kar etmiyoruz. Eskiden para kazanıyorduk. Severek işimize geliyorduk. Eskiden 40 kişi çalışırdık böyle bir yerde, şu anda 5-6 kişiyiz" dedi. DİYARBAKIR SURLARINDA DA KULLANILIYOR Seyfettin Sümer (67) ise eskiden bütün yapıların harman tuğlayla ile yapıldığını belirterek, bugün ise modern yapılarda dekor olarak kullanıldığını söyledi. Sümer, ''Artık bu harman tuğlalar yeraltı elektrik kablolarında, tarihi evlerde, şöminelerde, kara fırınlarda ve evlerde kullanılıyor. Ayrıca daha değişikleri Diyarbakır surları bakım ve onarımında kullanılıyor" diye konuştu.

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