Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar ne zaman açılacak?

Korona virüsün ülkemizde görüldüğü Mart ayından sonra, okullar geçici süre ile yüz yüze eğitime ara vermişti. Bir senedir öğrenciler, eğitim öğretim hayatlarına çevrimiçi şekilde devam ediyor. Son yapılan Kabine Toplantısının ardından yüz yüze eğitime geçen iller için, okulların ne zaman kapanacağı da merak ediliyor.
Özellikle son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış, bazı tedbirlere geri dönülmesi ihtimalini gündeme getirdi. Kademeli normalleşme adımları, son vaka sayılarına göre yenilenecek risk haritasındaki değişime göre gözden geçirilip güncellenecek.
Alınan kararlarla 2 Mart’tan beri açık olan okullarda eğitim, yüz yüze gerçekleşiyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarında yer verdiği okulların kapanması konusu ve ara tatil tarihleri ise büyük ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanması konusunda 2 Temmuz'a kadar okulların açık kalacağı ile ilgili kararını ve ara tatil konusunda aldıkları kararı da açıklamıştı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarında, "Çocuklarda bir zıplama hissiyatı var. O kadar mutlular ve gözleri parıldıyor ki okulu çok özlemişler, yerlerinde duramıyorlar. Bugün de Ankara Bahçelievler'de bir ortaokula gittim. Acayip mutlular. Sarılmaya, tokalaşmaya çalışıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde öğretmenlerden teşekkür alıyorum." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime katılım konusunda ise, "İlkokullar ve ortaokullarda öğrencilerde yüzde 80'in biraz üzerinde katılım var. Liselerde biraz daha az, yüzde 74 katılım var.
Orada sınava hazırlık ya da başka nedenlerin etkili olduğunu düşünüyoruz. Kimseyi 'Okula gelin' diye özellikle davet edip zorlamıyoruz. Bu gönüllü bir konu. Gönüllü olarak insanların yüzde 80-82'sinin katılıyor olması zaten velinin de çocukların da bunu istediğini gösteriyor. Ayrıca bazı durumlarda çocuklar gelmek istemeyebiliyor, veliler göndermek istemeyebiliyor.
Evde hasta olabiliyor, başka nedenler olabiliyor. 2 gün, sosyal - duygusal uyum açısından çok verimli geçti diye düşünüyorum. Çocuklar akademik eksikliklerini ne kadar tamamladılar, bu konuda çok büyük bir çalışma olduğunu düşünmüyorum ama önemli olan öğretmen ve öğrencilerin buluşması. Bu konuda müthiş bir enerji var. Daha fazla açılması konusunda da talepler çok yoğun olarak geliyor. Bu ilk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm." değerlendirmesinde bulundu.
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