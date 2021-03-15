Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar ne zaman açılacak?

Korona virüsün ülkemizde görüldüğü Mart ayından sonra, okullar geçici süre ile yüz yüze eğitime ara vermişti. Bir senedir öğrenciler, eğitim öğretim hayatlarına çevrimiçi şekilde devam ediyor. Son yapılan Kabine Toplantısının ardından yüz yüze eğitime geçen iller için, okulların ne zaman kapanacağı da merak ediliyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Özellikle son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış, bazı tedbirlere geri dönülmesi ihtimalini gündeme getirdi. Kademeli normalleşme adımları, son vaka sayılarına göre yenilenecek risk haritasındaki değişime göre gözden geçirilip güncellenecek.

Alınan kararlarla 2 Mart’tan beri açık olan okullarda eğitim, yüz yüze gerçekleşiyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarında yer verdiği okulların kapanması konusu ve ara tatil tarihleri ise büyük ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanması konusunda 2 Temmuz'a kadar okulların açık kalacağı ile ilgili kararını ve ara tatil konusunda aldıkları kararı da açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarında, "Çocuklarda bir zıplama hissiyatı var. O kadar mutlular ve gözleri parıldıyor ki okulu çok özlemişler, yerlerinde duramıyorlar. Bugün de Ankara Bahçelievler'de bir ortaokula gittim. Acayip mutlular. Sarılmaya, tokalaşmaya çalışıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde öğretmenlerden teşekkür alıyorum." dedi.