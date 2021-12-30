Yüz yüze eğitim bitiyor mu? Bakan Özer açıkladı! Online (uzaktan) eğitime geçilecek mi?

Omicron varyantı sonrası yaşanan vaka artışı vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Kritik seviyelere yükselmiş olan vakalar sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, dünyada Omicron vakalarının artması sonrası Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaların tekrar gündeme geldiğini ifade etti.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den okulların durumu hakkında flaş bir açıklama geldi. Özer, 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerini anımsattı. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini anlatan Bakan Özer şunları söyledi:

"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük."

"YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERMEK GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Ayrıca okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu belirten Özer, "Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." şeklinde konuştu. Özer, bu süreçte okulların sadece bir öğrenme ortamı olmadığını yakından deneyimlediklerini belirterek, şunları aktardı:

"Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla, şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz."

