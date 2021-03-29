HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar kapanacak mı?

Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar kapanacak mı?

29.03.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim kararına ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada koronavirüs sürecinde okulların yakından takip edildiğini duyurdu. Öğrenciler ve veliler ise arama motorları üzerinden okullar kapandı mı? Yüz yüze eğitime devam edilecek mi? sorularına yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar...

Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar kapanacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim kararı hakkında yaptığı açıklamanın ardından yüz binlerce öğrenci ve veli arama motorları üzerinden okullar kapandı mı? sorusu hakkında araştırma yapmaya başladı. MEB, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada okulların yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş sürecinin, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacağını duyurdu. İşte, ayrıntılar...

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre okullarda yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitime yönelik alınan güncel kararlar şöyle:

-Ortaokul 5, 6, 7. Sınıflar ile lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacak.

-Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

-Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.

  • 8 ve 12. Sınıflar ile mezunlara yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına Cumartesi ve Pazar günleri dahil devam edilecek.

-Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak devam edecek.

-Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs
Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

-Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak.

-Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

-Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.

Ekran Resmi 2021-03-29 22.49.46


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itirafDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
EKYS sonuçları açıklanıyor!EKYS sonuçları açıklanıyor!
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Hangi illerde yüz yüze eğitim yapılacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

DİB-MBSTS sınavı ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav tarihi

DİB-MBSTS ne zaman?

MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yönetici Seçme Sınav sonuçları için geri sayım

EKYS sonuçları açıklanıyor!

MSÜ sınavı ne zaman? 2021 MSÜ sınav tarihi ile ilgili açıklama

MSÜ sınavı ne zaman?

ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES geç başvuru tarihi belli oldu

ALES geç başvuru tarihi ne zaman?

SEGEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 SEGEM sınav sonuçlarına ilişkin açıklama

SEGEM sınav sonuçları için geri sayım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.