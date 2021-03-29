Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar kapanacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim kararı hakkında yaptığı açıklamanın ardından yüz binlerce öğrenci ve veli arama motorları üzerinden okullar kapandı mı? sorusu hakkında araştırma yapmaya başladı. MEB, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada okulların yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş sürecinin, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacağını duyurdu. İşte, ayrıntılar...

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre okullarda yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitime yönelik alınan güncel kararlar şöyle:

-Ortaokul 5, 6, 7. Sınıflar ile lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacak.

-Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.