Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar kapanacak mı? Erdoğan'dan net cevap!

8 Kasım tarihinde düzenlenen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yüz yüze eğitim hakkında net ve kesin konuştu. Peki yüz yüze eğitim devam edecek mi?

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitim hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, okullardaki yüz yüze eğitimin kesinlikle devam edeceğini açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Okullar açık mı kalacak, kapanacak mı tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir."

"Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik."

"Genç işsizliği önlemek için 251 organize sanayi bölgesinde açmayı taahhüt ettiğimiz mesleki eğitim merkezlerinden 87’sini faaliyete geçirdik. Halen hazırlıkları süren 164 mesleki eğitim merkezini de inşallah ocak ayında açıyoruz."

