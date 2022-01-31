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Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Online eğitim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

31.01.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz yüze eğitime devam edilip edilmeyeceği, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başından beri veliler ve öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs tablosunda vaka sayılarındaki yükseliş dikkat çekti. Yüz yüze eğitim konusunda gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, çok beklenen 'yüz yüze eğitim' açıklaması geldi.

Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Online eğitim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Bilindiği üzere 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başından beri yüz yüze eğitim uygulanıyor. Bu süreçte online eğitime geçilmesi için direten birçok veli ve öğrenci olduğu gibi yüz yüze eğitimin devamını isteyen birçok öğrenci ve veli de bulunuyor. Yüz yüze eğitime geçilmeyeceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Mahmut Özer birçok kez açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni 'yüz yüze eğitim' açıklaması geldi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim ile ilgili ne dedi?

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Yüz yüze eğitim meselesine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin de kesintisiz olarak tamamlanacağından şüphe etmediğini belirtti. Salgının beraberinde getirdiği olumsuz durumlar rağmen eğitim faaliyetlerini sürdüren birkaç devletten biri olduklarını belli eden Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen maaşlarına da değinerek, "Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir." dedi.

Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Online eğitim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Öte yandan Sağlık Bakanı Fatherettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de yüz yüze eğitime devam edileceği, online eğitime geçilmesi gibi bir durumun gündemlerinde yer almadığına yönelik birçok açıklama gelmişti. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Özer, "Yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Bugün itibariyle tüm sınıfları Covid-19'dan dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz yok. Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama bizim avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının yüksek olması" ifadelerini kullanmıştı.

30 OCAK VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka sayılarına ilişkin bilgiyi içeren tabloda, test sayısının 428 bin 214 olduğu ve vaka sayısının 88 bin 145 olduğu bildirildi. Vefat sayısı ise 189 oldu. Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 141 milyon 244 bin 461 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) yüz yüze eğitim
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