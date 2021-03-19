Yüz yüze eğitim ile ilgili dikkat çeken araştırma! Velilerin yüzde 54,8’i 'evet' diyor

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eğitim öğretim faaliyetlerini ciddi şekilde askıya aldı. Vaka sayılarında yaşanan ani artışlardan endişe eden yetkililer, 16 Mart 2020 itibariyle okulları ederken son olarak 2 Mart itibariyle yeniden ders zili çaldı. Öğrencilerin uzun bir aradan sonra yeniden okul sıralarıyla buluşması vatandaşları da ikiye böldü. Özellikle virüste meydana gelen mutasyon nedeniyle, vatandaşların yüz yüze eğitim konusundaki talebi de çıkmaza girdi. Salgın koşullarını dikkate alarak farklı tarihlerde 3 araştırmaya imza atan Areda Survey, gelinen noktada yüz yüze eğitim talebindeki istekte düşüş yaşandığını ortaya koydu.

"HER ARAŞTIRMADA ORAN DÜŞTÜ"

3 bin 245 kişinin katıldığı şubat ayı Sosyometre araştırmasına göre, okullarda yüz yüze eğitim faaliyetlerini doğru bulan katılımcıların oranı yüzde 54,8 olurken, yanlış bulduğunu ifade eden katılımların oranı ise yüzde 45,2 oldu. Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen Sosyometre araştırmasında ise katılımcılara, “İlk ve orta öğretimde kademeli yüz yüze eğitim başladı. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz” şeklinde sorulan soruya katılımcıların yüzde 62,5’i ‘doğru buluyorum’ cevabını vermişti.