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Yüz yüze eğitim ile ilgili dikkat çeken araştırma! Velilerin yüzde 54,8’i 'evet' diyor

19.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırma Şirketi Areda Survey’in Şubat 2021 Sosyometre araştırmasında yer alan yüz yüze eğitim sorusu, koronavirüs salgınında toplumun yüz yüze eğitime bakış açısını gözler önüne serdi. Daha önce 2 farklı araştırmada çocukların okula dönüşünü yüzde 60’lı oranlarda destekleyen katılımcılar, son araştırmada ise yüzde 54,8’lik bir oran ile yüz yüze eğitime 'evet' diyor.

Yüz yüze eğitim ile ilgili dikkat çeken araştırma! Velilerin yüzde 54,8’i 'evet' diyor

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eğitim öğretim faaliyetlerini ciddi şekilde askıya aldı. Vaka sayılarında yaşanan ani artışlardan endişe eden yetkililer, 16 Mart 2020 itibariyle okulları ederken son olarak 2 Mart itibariyle yeniden ders zili çaldı. Öğrencilerin uzun bir aradan sonra yeniden okul sıralarıyla buluşması vatandaşları da ikiye böldü. Özellikle virüste meydana gelen mutasyon nedeniyle, vatandaşların yüz yüze eğitim konusundaki talebi de çıkmaza girdi. Salgın koşullarını dikkate alarak farklı tarihlerde 3 araştırmaya imza atan Areda Survey, gelinen noktada yüz yüze eğitim talebindeki istekte düşüş yaşandığını ortaya koydu.

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"HER ARAŞTIRMADA ORAN DÜŞTÜ"

3 bin 245 kişinin katıldığı şubat ayı Sosyometre araştırmasına göre, okullarda yüz yüze eğitim faaliyetlerini doğru bulan katılımcıların oranı yüzde 54,8 olurken, yanlış bulduğunu ifade eden katılımların oranı ise yüzde 45,2 oldu. Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen Sosyometre araştırmasında ise katılımcılara, “İlk ve orta öğretimde kademeli yüz yüze eğitim başladı. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz” şeklinde sorulan soruya katılımcıların yüzde 62,5’i ‘doğru buluyorum’ cevabını vermişti.

Aynı şekilde ekim 2020 Sosyometre’sinde yer alan, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın bazı sınıflarda yüz yüze eğitime başlamasını doğru buluyor musunuz” şeklinde yöneltilen soruya evet diyenlerin oranı yüzde 60.9 olmuştu. Yine Ekim 2020 Sosyometre araştırmasında "Sizce üniversitelerde yüz yüze eğitim başlamalı mı" şeklinde yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 58,9 evet demişti.

Areda Survey Araştırma Şirketi’nin Şubat ayı Sosyometre araştırmasına 3 bin 245 kişi katıldı. 28 Şubat 4 Mart tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırmaya katılanların yüzde 50,2’si kadınlardan oluşurken, en yüksek katılım yüzde 24 ile 35-44 yaş grubu vatandaşlardan sağlandı. Araştırmaya katılanların yüzde 18,7’si eğitim durumunu lisans olarak açıkladı.

"YÜZDE 55,3 EVET DİYOR"

Araştırmada yer alan, 'Okullarda yüz yüze eğitimin başlatılması kararını nasıl değerlendiriyorsunuz' şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 54,8’i doğru buluyorum yanıtı verirken, yüzde 45,2’si ise yanlış bulduğunu ifade etti. Ayrıca katılımcılara yöneltilen 'Bu süreçte çocuğunuzu yüz yüze eğitime gönderir misiniz' şeklindeki soruya yüzde 55,3’ü evet derken, yüzde 34,4’ü ise hayır cevabı verdi. Katılımcıların yüzde 10,4’ünün ise hala kararsız olduğu görüldü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) yüz yüze eğitim

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