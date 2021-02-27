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Yüz yüze eğitim: Karar 1 Mart'taki Kabine toplantısında verilecek

27.02.2021 13:29 | Son Güncelleme:
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Yüz yüze eğitim: Karar 1 Mart'taki Kabine toplantısında verilecek

İkinci aşamasının 1 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili yapılan yeni açıklamaya göre, okullara geri dönülmesiyle ilgili karar 1 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında verilecek. Açıklamaya göre iller vaka sayılarına göre risk gruplarına ayrılacak, yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili karar il bazında verilecek.

İkinci aşamasının 1 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili yapılan yeni açıklamaya göre, okullara geri dönülmesiyle ilgili karar 1 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında verilecek.

İstanbul ve Ankara Valikleri'nden yapılan açıklamaya göre iller vaka sayılarına göre risk gruplarına ayrılacak, yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili kararlar il bazında verilecek.

4 risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılacak iller arasında risk seviyesi düşük olanlarda okulların açılma ihtimali bulunuyor.

Daha önceki kararda, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime kademeli geri dönüşte 2. aşamanın 1 Mart'ta başlayacağı açıklanmıştı.

Ancak İçişleri Bakanlığı'nın dün yayımladığı genelge ardından son karar için 1 Mart'taki kabine toplantısının bekleneceği belirtildi.

Buna göre 1 Mart Pazartesi günü, mevcut kurallar dahilinde okula giden öğrenciler yüz yüze eğitime devam edecek, diğer öğrenciler için alınacak kararlar ise 2 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak. Yani bu öğrenciler 1 Mart pazartesi okula gitmeyecek.

15 Şubat'ta başlayan ikinci dönemde köy okulları ile anaokulları yüz yüze eğitime yeniden geçiş yapmıştı. İlkokullarda tüm sınıf seviyelerinde, 8 ve 12'inci sınıflarda ise 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitim başlatılacaktı.

'İl Hıfzısıhha Kurulları gerekli adımları atacak'

İstanbul ve Ankara Valilikleri'nin açıklamasında "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

15 Şubat'tan bu yana geçerli olan mevcut durumda, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullarda, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılıyor.

22 Ocak'tan beri de 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülüyor.

Diğer öğrencilerin okula geri dönüp dönmeyeceği ise 1 Mart'taki kabine toplantısı sonrası il hıfzısıhha kurullarının vereceği kararlara göre belirlenecek.

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