Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime tüm sınıflarda ara verilmişti. Kısıtlamaların sona ermesi ile yüz yüze eğitimin akıbeti hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? sorularını araştırıyor. İşte, MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada; "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs'ta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak." ifadelerine yer verildi.





